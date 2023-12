Phim ngôn tình hot nhất toàn cầu hiện nay: Đứng đầu 67 quốc gia, nữ chính "gây sốt" vì anh nào gặp cũng yêu

Ra mắt từ ngày 7/12, bộ phim ngôn tình lãng mạn My Life with the Walter Boys (tạm dịch: Cuộc Sống Của Tôi Cùng Anh Em Nhà Walter) mất gần 1 tuần để có thể chinh phục khán giả toàn cầu. Vào ngày 12, phim vươn lên vị trí số 1 các dự án phim dài tập được xem nhiều nhất trên thế giới của Netflix, đồng thời ghi nhận vị trí quán quân tại 67 quốc gia.



My Life with the Walter Boys đứng hạng 1 toàn cầu

Bộ phim thuộc đề tài thiếu niên, tình cảm đôi lứa khiến không ít khán giả liên tưởng đến những The Kissing Booth hay The Summer I Turned Pretty. Đáng nói, dự án được lấy cảm hứng từ bộ truyện nổi tiếng trên Wattpad vào năm 2014. Nhân vật chính trong phim là 1 cô bé mồ côi tên Jackie (do Nikki Rodriguez đóng). Sau khi cả nhà qua đời vì tai nạn xe, Jackie được đại gia đình Walter nhận nuôi và tại đây, cô sống chung với 7 anh em trai toàn mỹ nam.

Nữ chính Jackie sống cùng gia đình toàn con trai

Trở thành "đóa hoa" duy nhất giữa dàn trai đẹp, Jackie nghiễm nhiên nhận được hào quang của nữ chính, người gặp người thương. Đỉnh điểm là khi cô đứng giữa tình yêu của 2 anh em nhà Walter, một bên là hotboy trường học Cole (Noah LaLonde đóng) còn 1 bên là anh chàng ấm áp, thấu hiểu Alex (Ashby Gentry đóng). Sau cùng, phim vẫn là hành trình trưởng thành của nữ chính và lựa chọn sẽ yêu ai giữa những anh chàng đẹp trai vạn người mê.

Cole

Alex

Vì có nội dung đậm chất ngôn tình kiểu mẫu, My Life with the Walter Boys không được giới chuyên môn đánh giá cao. Phim nhận "cà thối" 43% trên Rotten Tomatoes, với đa phần nhận xét chê bai cốt truyện cũ kĩ, gượng gạo.

TheWrap thậm chí còn mỉa mai: "Cô gặp anh. Anh có anh em trai. Anh em trai gặp cô. Anh em trai chiến nhau để có được cô. Drama rợp trời. Một cốt truyện xưa như Trái Đất. Thế nhưng điều độc đáo về bộ phim này đó là... là...".

Nữ chính có ánh hào quang khiến các nhân vật nam phải tranh giành

Mặt khác, khán giả đại chúng vẫn dành cho phim tình yêu riêng, bằng chứng nằm ở ngôi vị số 1 toàn cầu. Một số ý kiến cho rằng dàn diễn viên trẻ xinh đẹp, diễn xuất tạm ổn mang đến "làn gió" mát lành, nhẹ nhàng ngày cuối năm.