Ngày 28/12, Sina đưa tin bộ phim cổ trang Đại Phụng Đả Canh Nhân (Người gõ mõ cầm canh Đại Phụng) do Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng chính vừa phát sóng đã phá kỷ lục về số lượng thương hiệu đăng ký quảng cáo của nền tảng Tencent Video. Đồng thời, phim còn có hơn 5 triệu người đăng ký đặt xem trước và phá kỷ lục tổng số người chờ xem cùng một lúc là hơn 14.000 người.

Vương Hạc Đệ xuất hiện cực ngầu trong Đại Phụng Đả Canh Nhân

Phim có hơn 5 triệu người đặt xem trước

Bộ phim đang liên tục trở thành chủ đề hot trên MXH Weibo với các từ khóa như "Đại Phụng Đả Canh Nhân phát sóng" đạt hơn 110 triệu lượt tương tác, "Độ nổi tiếng của Đại Phụng Đả Canh Nhân", "Vẻ đẹp của Điền Hi Vi", "Giọng thoại của Vương Hạc Đệ",... đều nhận được lượt xem khủng.

Trong đó, khán giả đánh giá bộ phim hài hước, có tính giải trí cao, hình ảnh đẹp, câu chuyện nhiều yếu tố gây bất ngờ. Diễn xuất của nam chính Vương Hạc Đệ tiến bộ rõ rệt, điểm yếu là giọng thoại địa phương khó nghe cũng được cải thiện, gương mặt khi diễn xuất có hồn hơn và ngũ quan không bị vặn vẹo kém đẹp.

Vương Hạc Đệ dù trang phục rách rưới cũng được khen đẹp trai

Đây là dự án quan trọng trong sự nghiệp của Vương Hạc Đệ

Phim có nội dung kể về chàng trai trẻ Dương Lăng ở thế giới hiện đại ước mơ làm cảnh sát nhưng thi không đậu nên chuyển qua nghề môi giới nhà đất. Bất ngờ, Dương Lăng xuyên không đến thế giới Đại Phụng, một không gian cổ đại có cả quái thú lẫn phép thuật, có người biết phi thăng trên trời, với những điều cổ quái mà anh không thể tượng tượng được.

Dương Lăng, lúc này là Hứa Thất An bị bắt vì vướng vào vụ trộm ngân lượng của triều đình, đã phải vận dụng kiến thức sinh học, vật lý, hóa học hiện đại để giải quyết các khó khăn, trở thành người anh hùng trong thế giới Đại Phụng.

Chính vì bối cảnh trong phim là một thế giới giả tưởng đan xen nhiều thế giới khác nhau như cổ đại, tu tiên, có vua chúa thậm chí còn có những nhân vật thần thoại, nên nội dung của Đại Phụng Đả Canh Nhân được đánh giá là mới mẻ, hấp dẫn. Hiện tại, điểm nhiệt độ của phim trên nền tảng Tencent đang tăng nhanh chóng, được đánh giá là một dự án có tiềm năng sẽ hot như Khánh Dư Niên 2 hay Dữ Phượng Hành.

Phim có nhiều cảnh quay hài hước

Vương Hạc Đệ được khen diễn xuất tiến bộ

Khán giả không đoán trước được tình huống tiếp theo trong Đại Phụng Đả Canh Nhân

Mặt khác, nam nữ chính của phim là Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi được khen có chemistry (phản ứng hóa học, độ phù hợp) cao. Từ phim trường tới sự kiện, chỉ cần Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đứng cạnh nhau đã ngay lập tức trở thành từ khóa nóng được bàn luận nhiều trên mạng xã hội. Trong dòng phim ngôn tình, chemistry giữa nam nữ chính đóng vai trò rất quan trọng trong việc thu hút người xem. Vì vậy, không khó hiểu khi Đại Phụng Đả Canh Nhân lại có nhiều khán giả ngóng chờ.

Cặp đôi Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi bị nghi phim giả tình thật

Theo diễn biến của phim, nam chính Hứa Thất An sẽ gia nhập Đả Canh Nhân, tổ chức đứng trong bóng tối giám sát triều đình Đại Phụng. Đả Canh Nhân chỉ nghe lệnh Hoàng đế, không có thực chức nhưng lại nắm quyền sinh sát trong tay.

Hứa Thất An bằng vào khả năng suy luận, phá án cùng sự kiên cường của mình từng bước thâm nhập vào thế giới quyền lực đầy rẫy minh tranh ám đấu, nhiều lần vượt qua những thời khắc sinh tử nguy nan. Điền Hi Vi vào vai quận chúa Lâm An, phải lòng Hứa Thất An.