Phim Hàn xuất hiện cặp đôi khiến fan đổ gục, rộ tin hẹn hò vì quá thân thiết ở hậu trường

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc Nghệ Thuật Săn Quỷ Nấu Mì 2 (The Uncanny Counter 2) tuy không thành công về mặt danh tiếng như phần 1 nhưng vẫn giữ được một bộ phận khán giả riêng. Đặc biệt hai diễn viên chính là Kim Se Jeong và Jo Byung Gyu đã thu hút được sự quan tâm rất lớn từ khán giả nhờ phản ứng hóa học thú vị cả trong và ngoài màn ảnh.

Trong phim, Do Ha Na (Kim Se Jeong) và So Moon (Jo Byung Gyu) thực chất chỉ là chiến hữu, đồng hành cùng nhau trong những cuộc chiến săn quỷ. Thế nhưng ngay từ phần 1 đã có rất nhiều "hint" được cài cắm cho thấy So Moon để ý Ha Na còn Ha Na thì coi So Moon như một ngoại lệ của mình.

Sang tới phần 2, "thuyền" So Moon - Ha Na vẫn vững tay chèo, cho tới khi Do Hwi - mối tình đầu của Ha Na xuất hiện trở lại và một lần nữa khiến trái tim Ha Na rung động. Tuy nhiên ở những diễn biến mới nhất, Ha Na đã xóa sạch ký ức của tình đầu, buông bỏ mọi thứ để Do Hwi được an toàn. Khán giả lại tiếp tục mong mỏi mối quan hệ của So Moon và Ha Na sẽ có những chuyển biến tích cực.

Trên phim không có quá nhiều cảnh thân thiết, gần gũi nhưng ở hậu trường, Kim Se Jeong và Jo Byung Gyu lại liên tục có những tương tác thân mật, khiến khán giả tích cực "đẩy thuyền". Jo Byung Gyu từng gọi Kim Se Yeong là "virus hạnh phúc" của cả đoàn phim. Sau ống kính, anh luôn cười sảng khoái khi ở cạnh người bạn diễn này. Những hình ảnh thân thiết của hai người thậm chí còn làm rấy lên tin đồn hẹn hò, rằng cặp đôi thực sự có tình cảm ở ngoài đời thật. Đương nhiên khán giả cũng mong mỏi họ sẽ có một bộ phim rom-com trong tương lai, thay vì phim viễn tưởng, hành động rất ít loveline như Nghệ Thuật Săn Quỷ Nấu Mì.

Jo Byung Gyu luôn cười trong những cảnh quay cùng Kim Se Yeong

Trong một chương trình truyền hình, cặp đôi bị soi đang bận trêu đùa nhau trong khi nhiệm vụ của họ là nấu ăn

Những khoảnh khắc thân thiết của cặp đôi

Nguồn: Koreaboo