Phim Hàn chưa chiếu đã bị chê thậm tệ vì quá xấu, nam chính "một màu" còn diễn đơ đến chán

Màn ảnh Hàn sắp tới sẽ chào đón một tác phẩm remake từ thị trường Hoa ngữ. A Time Called You (Thời Gian Gọi Tên Em) được xem là phiên bản Hàn của siêu phẩm Muốn Gặp Anh đình đám một thời. Dự án lần này do Ahn Hyo Seop và Jeon Yeo Been đóng chính, song lại đang nhận về nhiều lời chê bai đầy thất vọng từ khán giả.

Trailer chính thức của A Time Called You - Muốn Gặp Anh bản Hàn

Cụ thể với đoạn trailer mới nhất của A Time Called You vừa được tung ra, khán giả đã bày tỏ sự thất vọng tràn trề của mình dành cho màu phim, bối cảnh lẫn tạo hình, diễn xuất của dàn nhân vật chính. Nhiều ý kiến cho rằng bộ lọc màu sắc của A Time Called You quá "phèn" và xấu, nhìn là biết cố gắng tạo không khí hoài cổ nhưng thất bại. Một bình luận còn mỉa mai rằng màu phim khiến dàn nhân vật như bị bệnh gan, nên học hỏi thêm Reply 1988.

Ngoài ra, phần tạo hình của nam chính Ahn Hyo Seop cũng bị chê bai hết lời. Trong phim, nam diễn viên phải thể hiện nhiều vai, tuy có nhân dạng giống nhau nhưng lại tồn tại ở những thời điểm, thân phận riêng biệt. Tuy vậy thông qua trailer, khán giả gần như không thể phân biệt nổi đâu là Si Heon của năm 1998, còn đâu là Goo Yeon Jun của năm 2023. Trường hợp tương tự cũng xảy đến với nữ chính Jeon Yeo Been.

Ahn Hyo Seop bị chê "một màu"

Ngoài ra như một lẽ đương nhiên, khán giả đều cảm thấy A Time Called You kém quá xa so với bản phim Muốn Gặp Anh của thị trường Hoa ngữ. Diễn xuất của Ahn Hyo Seop bị chê "một màu", chưa đủ thuyết phục như cách Hứa Quang Hán đã mê hoặc khán giả trước kia. Mặt khác, Jeon Yeo Been hoàn toàn không có cửa so sánh với Kha Giai Yến, nữ chính đã từng khiến người xem rơi lệ nhiều năm về trước.

Khán giả chê Muốn Gặp Anh bản Hàn

Khán giả bình luận:

- Tạo hình nam chính nhìn thất vọng ghê, không tạo nên cảm giác khác biệt giữa lúc thiếu niên với khi trưởng thành gì hết. Mà sau bộ Hẹn Hò Chốn Công Sở thì mặt Ahn Hyo Seop lên hình nhìn cứ sưng sưng sao á.

- Thật lòng mà nói, mình nghĩ người hợp vai Lý Tử Duy nhất nếu Hàn remake Muốn Gặp Anh là Lee Do Hyun cơ...

- Hứa Quang Hán trong Muốn Gặp Anh không chỉ có diễn xuất tốt mà còn có tạo hình rất ưng nên rất hút khán giả. Tạo hình Ahn Hyo Seop xu quá, mà trailer đúng kiểu phim tình cảm Hàn luôn, bi lụy sướt mướt quá...

- Nhìn không biết giai đoạn nào của Nam chính luôn á.

- Thất vọng, mặt Ahn Hyo Seop sưng sưng, biểu cảm vừa sượng vừa đơ, màu phim thì xấu như bị bệnh gan. Ai trả Lý Tử Duy hộ tui cái.

Cũng giống như Muốn Gặp Anh, A Time Called You lấy đề tài du hành thời gian, kể về việc nữ chính Han Jun Hee chưa thể vượt qua cái chết của bạn trai Ko Yeon Jun. Một ngày nọ, sau khi nghe một bản nhạc, Jun Hee bất ngờ quay trở lại quá khứ năm 1998, trở thành nữ sinh Kwon Min Joo. Điều bất ngờ hơn là, cô đã gặp gỡ Nam Si Heon - anh chàng nam sinh có ngoại hình y hệt bạn trai quá cố của cô. Liệu Jun Hee/ Min Joo sẽ làm gì?