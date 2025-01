Mỗi dịp Tết Nguyên đán, ngoài phim chiếu rạp, phim truyền hình thì còn có không ít các NSX cho ra mắt những phim chiếu mạng để phục vụ khán giả của mình. Chuyện Nhà Tí 4 - Hoa Lệ là một trong số những web drama được trình làng vào những ngày cuối năm. Phim do Minh Dự đầu tư sản xuất, đạo diễn Chuyện Nhà Tí 3, Đỗ Quốc Trung, tiếp tục cầm trịch.

Ngày 20/1 vừa qua, Chuyện Nhà Tí 4 đã chính thức ra mắt khán giả. Chưa biết chất lượng phim ra sao nhưng riêng sự xuất hiện của dàn cast đông đảo với nhiều gương mặt hot đã khiến khán giả phấn khích. Ngoài Minh Dự với vai trò dẫn dắt câu chuyện thì phim còn có sự góp mặt của những cái tên như NSND Kim Xuân, NSƯT Hữu Châu, Lê Khánh, Quang Tuấn, Gia Bảo, Thuận Nguyễn, Nguyên Thảo, Puka, Hoàng Phi hay cặp "Anh Trai" cực hot Quang Trung - Phạm Đình Thái Ngân,...

Hiện tại, những hình ảnh, trích đoạn trong Chuyện Nhà Tí 4 được khán giả tích cực truyền tay nhau trên các nền tảng MXH, không ít clip hút về triệu view. Tương tự những phần trước, lần này khán giả vẫn rất hài lòng với những mảng miếng hài quá duyên dáng, đậm chất Minh Dự trong phim. Đặc biệt, đan xen với những mảng miếng hài này là không ít phân cảnh lắng đọng về tình cảm gia đình, nỗi cô đơn tuổi xế chiều hay cảm xúc phức tạp của những đứa trẻ lớn lên với hoàn cảnh không trọn vẹn,... khiến người xem cảm động. Tiêu biểu như một câu thoại của NSND Hữu Châu: "Lúc con còn nhỏ, cha mẹ dẫn con đi mua quần áo, tới chừng con lớn lên, con đốt quần áo giấy cho cha, cho mẹ."

Khác với những phần phim trước, lần này Chuyện Nhà Tí bổ sung thêm một nhân vật mới do diễn viên Lê Khánh đảm nhận. Theo đó, nhân vật của diễn viên Lê Khánh là một góa phụ đem lòng yêu thương cha của Tí (do Quang Tuấn đảm nhận) - người đàn ông không may rơi vào hoàn cảnh “gà trống nuôi con”. Hành trình cô hàng nước tính tình xởi lởi, đôi lúc còn vô tư bỗ bã, bước vào trái tim của từng thành viên, đặc biệt là Tí, mang đến những tình huống vừa “dở khóc dở cười”, vừa giàu cảm xúc.

Với Chuyện nhà tí 4 - Hoa Lệ, Minh Dự tiếp tục đồng hành cùng Đỗ Quốc Trung - đạo diễn trẻ 9x tài năng của thị trường phim Việt. Minh Dự đã đồng hành cùng đạo diễn Đỗ Quốc Trung trong phần 2 Chuyện Nhà Tí - Áo Mới, phần 3 Chuyện Nhà Tí - Còn Tết và lần này là phần 4 của series. Chuyện Nhà Tí cũng là lần đầu tiên Đỗ Quốc Trung nhận lời làm đạo diễn cho 1 web drama. Sự cộng tác ăn ý này đã mang đến cho bộ phim bộ phim giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2024 cho Phim xuất sắc nhất (hạng mục Không gian mạng) do Hội Đồng Bình Chọn. Trước Chuyện Nhà Tí. Đạo diễn Đỗ Quốc Trung cũng là người đứng sau các video documentary của Đại sứ Truyền Cảm Hứng WeChoice Awards là Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Vận động viên Thanh Vũ, nghệ sĩ Chi Pu và các Nhân vật Truyền Cảm Hứng khác như HIEUTHUHAI (2023), SOOBIN, TikToker Giao Cùn, Đạo diễn Lý Hải (2024)...

Nguồn ảnh: NSX