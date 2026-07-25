Giây phút ấy vượt quá giới hạn bị đánh giá có nội dung thiếu sự logic, tạo tình tiết kịch tính nhưng chất lượng sản xuất kém khiến khán giả khó chịu.

Trang QQ đưa tin phim truyền hình Giây phút ấy quá giới hạn do Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đóng chính trở thành tâm điểm chú ý vì có nhiều tình tiết bị xây dựng thiếu hợp lý, gượng gạo, bỏ đi những tinh túy của các tác phẩm ngôn tình trước đó, tạo thêm nhiều điểm phê bình mới. QQ có bài viết "Giây phút ấy quá giới hạn mỗi giây đều chọc tức người xem" liệt kê những tình tiết gây tranh cãi của bộ phim.

Khán giả chóng mặt vì xem phim

Trong quá trình quay Giây phút ấy quá giới hạn liên tục để lộ hình ảnh hậu trường và được đánh giá là sự kết hợp đáng mong đợi giữa hai gương mặt đẹp nhất lứa diễn viên sinh năm 1995 tại Trung Quốc. Vì thế, phim vượt 9 triệu lượt đặt xem trước khi phát sóng. Nguyên tác của phim chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn rất nổi tiếng từng có tác phẩm Thiên sơn mộ tuyết, Đông cung, Hải Thượng phồn hoa, Không kịp nói yêu em được chuyển thể.

Tuy nhiên, sản phẩm thực tế lại khác xa so với hình ảnh hậu trường, chất lượng phim bị đánh giá tệ như phim ngắn mì ăn liền sản xuất nhanh trong 7-15 ngày.

Phim của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên từng được kỳ vọng bùng nổ khi lên sóng vì ngoại hình diễn viên nổi bật.

Về mặt kỹ thuật, Giây phút ấy quá giới hạn bị chê chèn nhạc nền vô tội vạ. Ánh sáng của phim quá chói khiến các nhân vật đều có gương mặt nhợt nhạt đến mức đáng sợ. Cảnh nam chính Mộ Dung Thanh Dịch (Trương Lăng Hách đóng) xuất hiện tỏa ánh sáng chói mắt và mang lại cảm giác siêu thực giống như thăng thiên tu tiên thoát khỏi thế giới phàm trần bất kỳ lúc nào. Nhiều khán giả chỉ trích phim sử dụng bộ lọc quá mức, làm mờ đi biểu cảm vi mô của nhân vật, gây ô nhiễm ánh sáng, khiến khán giả chóng mặt chói mắt khi xem phim.

Để khai thác hết vẻ đẹp của nam nữ chính, đạo diễn sử dụng nhiều góc quay khác nhau từ xa tới gần, chính diện đến góc cạnh nhưng không khiến người xem thích thú mà cho rằng làm loãng mạch phim, khoe nhan sắc quá mức.

Cảnh khoe sắc còn đi ngược lại với tính hợp lý của câu chuyện với tình tiết nữ chính bị ngã từ cây xuống nhưng không thấy đau vì mải mê ngắm nhìn nhan sắc nam chính. Cảnh nam chính đốt cháy một ngọn núi cũng chỉ tập trung quay cận cảnh vẻ đẹp của Trương Lăng Hách, làm lộ rõ phông nền ghép phía sau khiến người xem đánh giá kém.

Đạo diễn quá chú trọng quay cận mặt diễn viên để khoe nhan sắc. Nam chính còn mặc sai trang phục.

Loạt tình tiết gây tranh cãi

Theo QQ , để thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính, Giây phút ấy vượt qua giới hạn có nhiều tình tiết khoa trương khiến khán giả chê bai khắp mạng xã hội vì quá vô lý.

Mộ Dung Thanh Dịch là bác sĩ đang trong quá trình phẫu thuật thì đột nhiên mất điện, nữ chính Nhậm Tố Tố (Vương Sở Nhiên đóng) đã đi gõ cửa từng nhà, xin mọi người mang nến vào phòng mổ để chiếu sáng cho nam chính tiếp tục ca mổ. Tình tiết này đã bỏ qua các quy tắc về vệ sinh trong phòng mổ, không khiến người xem cảm động vì sự lãng mạn hết lòng của nữ chính mà chỉ cảm thấy thiếu logic.

Trong một cảnh quay khác, nam nữ chính mắc kẹt trong máy bay bốc cháy cũng thách thức mọi quy luật vật lý và logic. Vì để đe dọa Nhậm Tố Tố nói ra tình cảm thật của mình, Mộ Dung Thanh Dịch đã ném một chiếc dù ra khỏi máy bay. Nhậm Tố Tố sau đó cũng tự mình tháo dây an toàn nhảy xuống. Trước khi máy bay phát nổ, Mộ Dung Thanh Dịch đã kịp đeo dù nhảy theo và ôm chặt lấy nữ chính, hạ cánh an toàn xuống đất và tiếp tục trò chuyện như chưa từng trải qua nguy hiểm.





Trong một cảnh khác, nam chính Mộ Dung Thanh Dịch nhờ gia thế vợ sắp cưới nên mới có 5 chiếc máy bay, sau đó anh dùng những đồ vật này để bắt nữ chính phải quỳ gối cầu xin mình. Tình tiết "tổng tài bá đạo, trả thù nữ chính" này bị đánh giá lỗi thời.

Theo QQ, kịch bản phim có nhiều chi tiết cường điệu, thiếu tính thuyết phục, liên tục tạo cao trào để thể hiện mâu thuẫn giữa các nhân vật nhưng lại không hợp lý, khó tạo đồng cảm với người xem.

Mặt khác, Giây phút ấy quá giới hạn còn gây tranh cãi với loạt tình tiết mập mờ tán tỉnh giữa hai nhân vật chính khi đang ở vai trò chị dâu - em chồng. Mộ Dung Thanh Dịch cưỡng hôn Nhậm Tố Tố ngay trong lễ đính hôn của cô và anh trai. Ngoài ra còn có cảnh nam chính áp sát sau lưng nữ chính để buộc lại khăn cho cô. Những câu thoại lập lờ vụng trộm giữa hai người bị đánh giá khiến cho bộ phim mang cảm giác thô tục gây dị ứng nặng cho khán giả.

Giây phút ấy quá giới hạn không mang lại cảm giác một bộ phim đau khổ thời Dân quốc mà người xem mong chờ. Phim chỉ đạt 5,1 điểm chất lượng trên Douban, các chỉ số truyền thông liên tục sụt giảm. Dù chiếu trên hai nền tảng lớn là iQiYi và Tencent Video, lượt xem của phim chỉ đạt khoảng 25 triệu/ngày và ngày sau thấp hơn ngày trước. Đến hiện tại có thể nói Giây phút ấy vượt quá giới hạn đã thất bại hoàn toàn, bị dư luận chê là "phim rác".