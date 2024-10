Người Bán Hàng Cần Mẫn (A Virtuous Business) là tựa phim cuối tuần mới của đài JTBC. Tuy rating không bùng nổ như đối thủ đến từ tvN - Jeongnyeon: The Star Is Born - nhưng Người Bán Hàng Cần Mẫn lại ghi nhận những thành tích tốt khi phát hành trên nền tảng trực tuyến Netflix. Phim hiện đang đứng top đầu tại nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Indonesia, Singapore, Malaysia,... Tại Việt Nam, phim cũng vượt qua loạt phim Hàn hot khác nên Netflix như Nghi Phạm Cận Kề, Love Next Door,... để chiếm vị trí top 1 chương trình truyền hình hot nhất trong ngày.



Người Bán Hàng Cần Mẫn hiện đang đứng top 1 Netflix Việt

Người Bán Hàng Cần Mẫn được gắn mác 19+ bởi khai thác chủ đề vô cùng độc đáo, về việc kinh doanh các sản phẩm dành cho "người lớn", từ đó đặt ra những câu hỏi về định kiến giới ở bối cảnh nông thôn vào năm 1992, thời điểm mà "tình dục" vẫn còn là điều cấm kỵ. Dù khai thác đề tài nhạy cảm nhưng Người Bán Hàng Cần Mẫn lại được triển khai theo góc nhìn đầy hài hước với hàng loạt những lời thoại, tình huống bá đạo xoay quanh việc kinh doanh "đồ người lớn" của Han Jeong Suk (Kim So Yeon).

Trên hết sức hút của phim đến từ màn lột xác xuất sắc của Kim So Yeon, người đã xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh của nhân vật phản diện đã gắn liền với sự nghiệp của mình trong nhiều năm qua. So với những vai diễn không độc ác thì cũng rất cá tính, sắc sảo trước đây của Kim So Yeon thì Han Jeong Suk là một màu sắc trầm lặng, trong sáng và hài hước hơn hẳn. Khán giả thực sự thích thú khi được thấy một hình ảnh hoàn toàn mới của Kim So Yeon. Nhiều người lại cho rằng cô đang thể hiện "chính mình" thông qua vai diễn này. Bởi lẽ ngoài đời, Kim So Yeon nổi tiếng là một người rất hiền lành, nhỏ nhẹ, khác hẳn những vai ác nữ làm nên tên tuổi của cô. Trang Xportsnews của Hàn Quốc thậm chí còn đánh giá: "Cô ấy (ý chỉ nhân vật Han Jeong Suk) trông giống Kim So Yeon tốt bụng và thuần khiết ngoài đời thực."

Thông thường, một diễn viên thể hiện nhân vật quá giống với bản thân ngoài đời thật thường sẽ không được đánh giá cao về kỹ năng diễn xuất nhưng với Kim So Yeon, cô lại nhận về vô vàn lời khen, nhất là trong cách cô khiến người xem phải bật cười. Diễn xuất của nữ minh tinh họ Kim đã mô tả một cách chân thực sự đấu tranh tâm lý của Jeong Suk, giữa việc cô phải trở thành người bán hàng cần mẫn với việc bản thân luôn ngại ngùng với các sản phẩm dành cho người lớn.

Hơn hết, diễn xuất chân thực của Kim So Yeon cũng thể hiện được sự day dứt của một người mẹ quá bận rộn nên không chu toàn được cho con cái, sự đau lòng của người vợ bị chồng và bạn thân phản bội. Hay những phân cảnh nhân vật Jeong Suk sốc vì bị mỉa mai là kẻ "bán hàng hóa thô tục" cũng góp phần hoàn thiện bữa đại tiệc trình diễn đầy màu sắc và rất độc đáo của nữ diễn viên.

Nguồn ảnh: JTBC