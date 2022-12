Phillip Nguyễn tiết lộ hiếm hoi về đám cưới với Linh Rin, ngày đưa nàng về dinh không còn xa?

Thông tin về đám cưới của Linh Rin và Phillip Nguyễn - con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp diễn ra đang thu hút sự quan tâm của mọi người trong thời gian gần đây. Cặp đôi đã công khai hẹn hò được khoảng 3 năm rưỡi và dự kiến chính thức về chung một nhà trong năm 2023.

Linh Rin và Phillip Nguyễn

Mới đây, đích thân Phillip Nguyễn cũng có những tiết lộ về đám cưới. Theo đó, anh chụp ảnh ở một cửa hàng áo dài Việt Nam và viết: "Philippines wedding planning almost done… Vietnam planning on the way". (Tạm dịch: Kế hoạch đám cưới ở Philippines gần như đã xong. Kế hoạch Việt Nam đang được thực hiện).

Trong ảnh của Phillip Nguyễn, có thể thấy bóng dáng Linh Rin phía xa nên nhiều người cho rằng cặp đôi đang đi chọn đồ cưới. Thiếu gia cũng không quên tag vợ sắp cưới và đính kèm icon trái tim để gửi gắm yêu thương.

Phillip Nguyễn tiết lộ tình hình tổ chức đám cưới

Như vậy đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức ở 2 nước, Philippines và Việt Nam. Được biết, mẹ Phillip Nguyễn là người Philippines. Đây cũng là nơi Phillip sinh ra và lớn lên, một số anh chị em của anh cũng đang sống ở đây.

Vài ngày trước, Phillip Nguyễn cũng có một chuyến đi Philippines ngắn ngày rồi nhanh chóng về Việt Nam tham dự đám cưới Hạnh Sino - chị em thân thiết của Linh Rin. Nhiều người cho rằng thiếu gia đã tranh thủ về đây để lên kế hoạch đám cưới.

Linh Rin từng sang Philippines dự đám cưới chị gái Phillip Nguyễn hồi đầu năm 2020

Trước đó, trong 1 bài phỏng vấn hồi giữa tháng 12, Linh Rin cũng tiết lộ cặp đôi đang ở thời gian chuẩn bị đám cưới. "Chúng tôi chỉ trao nhẫn mà chưa đăng ký kết hôn. Bây giờ chúng tôi đã bắt đầu nghĩ về đám cưới, váy cưới. Mọi người cũng có giới thiệu về chất liệu này, kia nhưng kiểu dáng thì chưa. Tôi cũng thích phải thoải mái một chút, phù hợp với nơi tổ chức" - Linh Rin chia sẻ.

Về mối quan hệ với nhà chồng tương lai, Linh Rin cho biết đại gia đình có một nhóm chat chung, nơi mọi người chia sẻ về các bài tập thể dục và món ăn. Trong những buổi họp mặt gia đình tỷ phú, Phillip Nguyễn và Linh Rin cũng luôn cố gắng có mặt đầy đủ.

(Tổng hợp)