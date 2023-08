Philippines chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão Saola

Bão Saola càn quét khu vực phía Đông Bắc của đảo chính Luzon trong đêm 26/8 với sức gió lên tới 185 km/h tính trong phạm vi 125 km quanh thành phố Tuguegarao với khoảng 160.000 dân.

Quan chức cứu hộ Ruelie Rapsing tại tỉnh Cagayan cho biết, gió không quá mạnh nhưng mưa rất to trong đêm. Tổng cộng 388 người đã phải sơ tán do lũ lụt ở bốn thị trấn thuộc tỉnh Cagayan, trong khi nước ở hai thị trấn khác cũng dâng cao. Ngoài ra, do đứt đường dây điện nên cơ quan chức năng địa phương đã cắt điện trên toàn tỉnh. Không có thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng.

Trên trang Facebook, văn phòng báo chí của chính quyền tỉnh đã công bố những bức ảnh cho thấy, nước lũ tràn vào nhiều ngôi nhà ở khu đô thị Aparri và ngập sâu tới đầu gối.

Hình ảnh vệ tinh bão Saola. (Ảnh: Bloomberg)

Cơ quan thời tiết quốc gia Philippines cho biết, bão Saola di chuyển theo hướng Nam ngoài khơi bờ biển phía Đông đảo Luzon vào sáng sớm 27/8 và sẽ gây ảnh hưởng ở các vùng ven biển thay vì đổ bộ vào đất liền. Trong bão tiềm ẩn nguy cơ mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất. Cơ quan thời tiết cũng dự báo lượng mưa lên tới 200 mm dọc bờ biển Cagayan và Isabela trong ngày 27/8.

Theo các quan chức cứu hộ tại các tỉnh ven biển Isabela và Aurora, hiện chưa có báo cáo về thiệt hại hoặc thương vong ở hai địa phương này.

Bão Saola mạnh lên thành siêu bão ở khu vực Đông Bắc Philippines trong ngày 27/8. Trong bản tin cập nhật bão, Cơ quan thời tiết quốc gia Philippines (PAGASA) nêu rõ, cơn bão Saola có tên địa phương Goring đã nâng cấp thành siêu bão "sau khi mạnh lên nhanh chóng". Hiện sức gió tối đa của siêu bão vào khoảng 230 km/h.

Philippines hứng chịu trung bình 20 cơn bão lớn mỗi năm, khiến hàng trăm người thiệt mạng và nhiều khu vực lâm vào cảnh nghèo đói triền miên. Saola là cơn bão nhiệt đới thứ 7 ảnh hưởng đến Philippines cho tới thời điểm này trong năm 2023.