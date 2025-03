Phía "nữ ca sĩ Hàn Quốc" bị ViruSs từ chối không cho lên livestream nói gì sau ồn ào tối qua?

Tối 28/3, mạng xã hội dậy sóng vì liên hoàn livestream liên quan đến lùm xùm tình ái của ViruSs.

Ngoài Pháo, có một nữ ca sĩ cũng yêu cầu ViruSs cho lên livestream đối chất nhưng đã bị từ chối phũ phàng. Người đó chính là Emma Nhất Khanh.

Emma Nhất Khanh

Nói về lý do không cho Emma Nhất Khanh lên đối chất, ViruSs chia sẻ: "Thôi khỏi đi mọi người, ca sĩ Hàn Quốc thì thôi. Xin phép mọi người nhé, chứ ca sĩ Hàn Quốc thì thôi. Bị ViruSs từ chối, Emma bày tỏ: "Ca sĩ Hàn Quốc thì có gì sai trời".

Liên hệ với phía Emma Nhất Khanh về vụ việc liên quan đến ViruSs, quản lý nữ ca sĩ chia sẻ: "Phía chúng tôi không nhận phỏng vấn hay có bất cứ phát ngôn gì thêm vào thời điểm này".

Emma Nhất Khanh là 1 trong số những cô gái được cho rằng có mối quan hệ tình ái lằng nhằng với ViruSs. Khi vụ việc mới nổ ra, Emma Nhất Khanh đã tung ca khúc Fake It Up như một lời "dằn mặt" gửi đến tình cũ.

Emma Nhất Khanh, tên thật Trương Phạm Nhất Khanh, sinh năm 1995, là gương mặt quen thuộc với khán giả qua hơn 10 năm hoạt động trong showbiz Việt. Cô từng thử sức ở nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên, VJ và nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Sở hữu ngoại hình gợi cảm cùng phong cách thời trang linh hoạt – từ năng động, cá tính đến quyến rũ – Emma luôn biết cách thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, các sản phẩm âm nhạc cá nhân của cô lại chưa thực sự tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng.

Năm 2024, đời tư của Emma Nhất Khanh trở thành tâm điểm khi cô xác nhận hẹn hò với hot TikToker Tun Phạm. Cặp đôi còn tung bộ ảnh lãng mạn, nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Hành trình nghệ thuật của Emma gắn liền với nhóm nhạc LIME, nơi cô từng là thành viên trong giai đoạn hoạt động tại Hàn Quốc. Thành lập với 4 thành viên, LIME được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện nhờ 2 năm đào tạo bài bản và quảng bá tại thị trường Kpop.

Nhóm từng xuất hiện trên một số chương trình truyền hình, nổi bật với tiết mục trẻ trung tại I Can See Your Voice, gây sốt trong cộng đồng fan lúc bấy giờ. Tuy nhiên, trong 3 năm hoạt động, LIME chỉ ra mắt 5 sản phẩm âm nhạc. Dù các MV được đầu tư kỹ lưỡng, với sự tham gia sáng tác và sản xuất từ ê-kíp Hàn Quốc, lượt xem vẫn không đạt kỳ vọng.

Đến năm 2019, Emma Nhất Khanh quyết định rời LIME để theo đuổi sự nghiệp solo. Cùng năm, cô tham gia Gương mặt thân quen – một sân chơi lớn để khẳng định bản thân.

Thế nhưng, nữ ca sĩ không đạt được thành tích nổi bật, khiến hành trình solo của cô tiếp tục gặp khó khăn trong việc ghi dấu với khán giả. Dù vậy, với kinh nghiệm dày dặn và sự đa năng, Emma Nhất Khanh vẫn là cái tên được chú ý, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội, nơi cô không ngừng đổi mới hình ảnh và nội dung.