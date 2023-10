Phía Ngô Kiến Huy bức xúc lên tiếng vụ hủy show phút chót: "Sự thật đang bị bẻ lái"

Tối 13/10, phía Ngô Kiến Huy đăng tải bài viết dài làm rõ việc hủy một show diễn tại Úc. Mở đầu bài viết, quản lý của nam ca sĩ không khỏi bức xúc: "Dù đã cố tình im lặng nhưng dường như sự im lặng lúc này là không cần thiết khi bầu show đang cố bẻ câu chuyện sang một trạng thái bất lợi cho Huy và tôi - quản lý của Huy. Điều đáng nói là những thông tin đang lan truyền kia từ phía bầu show Úc là không đúng sự thật".

Quản lý Ngô Kiến Huy cho biết trong quá trình làm việc đã có nhiều bất cập, phía bầu show cũng không chuyên nghiệp và không tuân thủ nguyên tắc giữa 2 bên. Cụ thể, trước đó 4 tháng, một bầu show đã liên hệ với Ngô Kiến Huy để book show diễn tại Úc từ ngày 13-15/10. Theo yêu cầu từ phía bầu show, Ngô Kiến Huy cần làm mới nhạc để trình diễn và nam ca sĩ cũng đã đáp ứng điều này.

Phía Ngô Kiến Huy cho biết vì sự việc đang bị cố ý bẻ lái sang hướng khác nên phải lên tiếng làm rõ

Về phía Ngô Kiến Huy: "Chúng tôi cũng có những yêu cầu nhất định, trong đó gồm vé hạng C để đảm bảo sức khoẻ của Huy trước các đêm diễn. Mọi thứ tưởng đã chốt chính xác như khẳng định của bầu show nhưng đến tận ngày 27/9, tức gần 4 tháng kể từ khi có lời mời, chúng tôi cũng không nghe phản hồi gì từ bầu show về chuyện vé máy bay. Chưa kể, khi có thắc mắc, tôi cũng không nhận được phản hồi từ bầu show. Đến 9/10 tức là trước show diễn 4 ngày, bầu show mới báo cho tôi vé đêm 12/10 bay đến nơi sáng 13/10 hết vé C.

Bỏ qua những phiền hà, sai thoả thuận, thiếu chuyên nghiệp như đặt lịch phỏng vấn xin visa không đúng thì chúng tôi không chấp nhận được việc sát đến giờ bay, vì một lý do nào đấy, bầu show muốn làm sai thoả thuận với lý do không book được vé hạng C. Từ 3 show diễn như thoả thuận xuống còn 2 show diễn".

Phía Ngô Kiến Huy khẳng định trong quá trình làm việc đã luôn chủ động tìm hiểu nhưng không nhận được phản hồi từ đối phương. Cuối cùng, quản lý nam ca sĩ chia sẻ: "Chúng ta trong công việc phải tuân thủ nguyên tắc. Đó là sự chuyên nghiệp. Chúng tôi làm việc với tinh thần này nên khi không chắc về mọi thông tin, chúng tôi cho phép mình bước ra khỏi mối lo. Đó là lý do, khi không nhận được hồi đáp, tôi đã nhận show cho Huy ở Việt Nam thay vì bay đi Úc".