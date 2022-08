Phất Lên Cùng Cake: Cuộc cách mạng tài chính chuẩn gu giới trẻ

Hành trình chinh phục Gen Z của chiến dịch "Phất lên cùng Cake"

Gen Z và Millennials (Gen MZ) đang là tệp khách hàng quan trọng nhất với hầu hết nhãn hàng trong thời điểm hiện tại, đặc biệt là Gen Z - những người dùng được mệnh danh "thế hệ app" với cuộc sống gắn liền smartphone và các ứng dụng di động.

Không chỉ là nhóm tiêu dùng mới nổi, Gen Z còn dẫn dắt xu hướng và đi đầu trong các trải nghiệm kỹ thuật số. Trên thực tế, các ngân hàng đang nỗ lực đầu tư vào xu hướng tiêu dùng 4.0 để nhanh chóng tiếp cận nhóm khách hàng này. Và Cake by VPBank - ngân hàng số miễn phí trọn đời với vô vàn tiện ích - đang là thương hiệu phất lên lá cờ khởi động chiến dịch "cách mạng trải nghiệm" trong ngành tài chính ngân hàng.

Không khí sôi động tại các event offline của Cake

"Cứu cánh" người trẻ không chỉ trong thời gian "bão giá", Cake by VPBank miễn phí trọn đời khi rút tiền bằng thẻ Cake, chuyển tiền, phí duy trì tài khoản, SMS,... Gen MZ cũng bớt đi những lần "mệt xỉu" mỗi khi phải tra cứu lại số tài khoản khi dùng Cake by VPBank. Bởi vì số tài khoản ngân hàng là số điện thoại đăng ký, dễ nhớ, tiện lợi.​ Hơn thế nữa, Cake by VPBank có 5 màu thẻ nổi bật, các bạn trẻ tha hồ lựa chọn theo cá tính riêng của mình.

Mở màn cho cuộc cách mạng trải nghiệm khác biệt trong lĩnh vực công nghệ tài chính - ngân hàng hiện nay, Cake by VPBank đã ra mắt một đoạn TVC đẹp không thua kém bất kỳ show thời trang nào. Cake cho thấy hình ảnh năng động, hiện đại, phá vỡ mọi quy tắc truyền thống về dịch vụ ngân hàng thông qua hình ảnh lá cờ được các bạn trẻ tự tin "phất" lên. TVC còn là cảm hứng cho sự ra đời của trào lưu duet challenge được khởi xướng từ siêu mẫu Minh Tú.

Thỏ, Minh Tú, Bé Duy cùng khoe thần thái bên thẻ Cake đầy sắc màu trong video TikTok

Trào lưu duet TVC Cake của Minh Tú đã tạo nên một "cơn dư chấn" trên nền tảng mạng xã hội. "Cách mạng trải nghiệm - Phất lên cùng Cake" còn được "góp gió thành bão" với sự hưởng ứng mạnh mẽ của loạt Influencer, TikToker như Sunny Mai, Cổ Ngân, Thỏ, Bé Duy… Tất cả cùng tạo nên một cuộc cách mạng tiêu dùng đúng nghĩa cho người trẻ trên khắp mọi miền đất nước.

Chiến dịch "Phất lên cùng Cake" tiếp tục khuynh đảo các nền tảng mạng xã hội khi loạt fanpage đình đám như Cột Sống GenZ, Xa Lộ,... cũng tích cực chia sẻ về cuộc "cách mạng trải nghiệm" độc đáo này. Hội Gen Z cũng cho biết "Dùng Cake là My Turn nha" bởi Cake cực chiều ý Gen Z, đáp ứng đủ mọi tiêu chuẩn của một ngân hàng số hiện đại. Cake cũng được hội Gen Z đồng lòng công nhận đây là "Ngân hàng số (hưởng) của Gen Z, do Gen Z, vì Gen Z".

Những Cakers hào hứng trải nghiệm Ngân hàng số Cake với loạt tiện ích hấp dẫn

Không chỉ gây bão trên các chiến dịch online, Cake phối hợp cùng MTV tổ chức 2 minishowcase hoành tráng tại Vạn Hạnh Mall và SC Vivocity (TP.HCM) để giúp người trẻ "quẩy tới bến" trong không gian âm nhạc sống động. Tại đây, các bạn trẻ được trực tiếp trải nghiệm Cake, check-in cùng photo booth 360 độ và "bỏ túi" loạt quà tặng hấp dẫn như áo, nón, sổ, ly nước, đây đeo - bộ sưu tập sắc màu của một Caker chính hiệu.

Thành công của chiến dịch "Phất lên cùng Cake" đến từ các hoạt động đa dạng về hình thức và nội dung, tạo được tiếng vang lớn trong lĩnh vực ngân hàng số. Chiến dịch đã góp phần khẳng định vị thế của Cake by VPBank, dần trở thành một ngân hàng số tiện ích, gần gũi với lối sống tài chính hiện đại, đem lại cho cộng đồng Gen Z những "đặc quyền" hấp dẫn.

Khám phá Cake - Bảo bối tài chính cho cuộc sống Gen Z

Ngân hàng số 100% online

Bạn không cần ra phòng giao dịch. Với Cake, mọi thao tác đều thực hiện online 100%, từ đăng ký mở tài khoản, phát hành thẻ đến mở sổ tiết kiệm, đầu tư và vô vàn hoạt động tiện ích khác.

Mở tài khoản Ngân hàng số Cake chỉ 2 phút

Tạm biệt những thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng vô cùng rườm rà. Chỉ 2 phút ngay tại nhà là bạn đã có ngay tài khoản Ngân hàng số Cake by VPBank không cần chờ đợi, không cần đi xa, ở đâu cũng mở tài khoản được.

Ngân hàng số Cake miễn phí trọn đời

Miễn phí mở tài khoản, miễn phí đăng ký và phát hành thẻ thanh toán quốc tế Cake MasterCard, miễn phí chuyển tiền, miễn phí rút tiền bằng thẻ Cake tại tất cả các cây ATM có gắn logo MasterCard trên toàn quốc, miễn phí duy trì tài khoản, miễn phí tin nhắn. Với Ngân hàng số Cake, tự tin nói không với các loại phí.

Sinh lời tự động với tài khoản thanh toán Cake Super

Cake Super là tài khoản thanh toán đặc biệt chỉ có tại Cake. Với Cake Super, tiền của bạn sẽ được sinh lời tự động với lãi suất 3.6%/năm – cao gấp 18 lần so với tài khoản thanh toán thường. Bạn có thể sử dụng tài khoản Cake Super để thực hiện mọi giao dịch bất cứ lúc nào,​ cũng như dễ dàng rút tiền tại tất cả các ATM có gắn logo MasterCard trên toàn quốc.

Tìm hiểu thêm về Cake tại đây.

https://kenh14.vn/phat-len-cung-cake-cuoc-cach-mang-tai-chinh-chuan-gu-gioi-tre-20220810220850234.chn