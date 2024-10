Phát hiện vệt nứt trên đỉnh đồi, Quảng Nam sơ tán cả khu dân cư

Do ảnh hưởng của bão số 6 (bão Trami), 2 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa vừa, mưa to. Tại một số khu vực miền núi đã xuất hiện nguy cơ sạt lở, chính quyền địa phương sơ tán hàng ngàn người để đảm bảo an toàn.

Sáng 27-10, ông Nguyễn Thành Liêm - Chủ tịch UBND xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam - tiếp tục có văn bản về việc duy trì các điều kiện tại khu sơ tán người dân thuộc thôn Gia Cao (xã Phước Gia).

Cơ quan chức năng sơ tán hàng chục hộ dân ngay trong đêm

Theo báo cáo của UBND xã Phước Gia, trong ngày 26-10, qua kiểm tra công tác ứng phó với mưa bão, xã Phước Gia đã phát hiện trên đỉnh đồi ngay chính giữa khu dân cư Nà Nổ (thôn Gia Cao) xuất hiện vệt nứt có độ sâu khoảng 1 m, dài 30 m theo dạng vòng cung, bán kính 10 m, ước khối lượng đất đá có nguy cơ sạt lở khoảng 100 m3.

Trước nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của người dân, chính quyền địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng công an, xã đội, dân quân thường trực, đoàn viên thanh niên, phụ nữ, tiến hành vận động và hỗ trợ bà con di dời đến nơi an toàn.

Đến 18 giờ chiều 26-10, toàn bộ 30 hộ với 163 nhân khẩu ở khu dân cư Nà Nổ, phần lớn là đồng bào Ca Dong đã được bố trí đến ở tạm tại khu vực Trường Tiểu học Kpa-Kơ Long. Ngoài ra, xã Phước Gia cũng đã bố trí sơ tán 3 hộ với 11 nhân khẩu ở khu vực lân cận có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

UBND xã Phước Gia đưa xe múc mở kênh dẫn nước để hạn chế nước mưa chảy trực tiếp vào khu vực vết nứt trên quả đồi

UBND xã Phước Gia yêu cầu các ngành chức năng của xã quản lý điểm sơ tán nhân dân khu dân cư Nà Nổ tại điểm trường Kpa-Kơ lơng, tuyệt đối không để bất kỳ người dân nào quay về nhà khi chưa có thông báo hết sơ tán của cấp có thẩm quyền; kiên quyết cưỡng chế, xử lý các hộ gia đình, cá nhân tự ý bỏ sơ tán quay về nhà tại khu dân cư Nà Nổ.

Yêu cầu Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã chủ trì, phối hợp Công an xã, lực lượng an ninh cơ sở, đội xung kích và lực lượng thanh niên tình nguyện khẩn trương dọn dẹp, bố trí khu vực nấu ăn (khu nhà xe phía sau trường) để bố trí cho các hộ gia đình tự nấu ăn trong điều kiện sơ tán dài ngày…

Về tình hình mưa bão, sáng 27-10, một số khu vực ven biển của tỉnh Quảng Nam ghi nhận có gió to, sóng lớn. Tại Cù Lao Chàm nhiều thời điểm ghi nhận gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trên đất liền, tại nhiều địa phương đang duy trì mưa nhẹ. Cơ quan chức năng dự báo khả năng đợt mưa này sẽ khiến mức nước trên các sông dâng cao, xuất hiện một đợt lũ ở mức trên báo động 1 đến báo động 2.

Đến sáng 27-10, Quảng Nam đã sơ tán 4.412hộ/18.306 nhân khẩu tại 10 địa phương gồm: Duy Xuyên, Phước Sơn, Tây Giang, Đại Lộc, Hiệp Đức, Tam Kỳ, Tiên Phước, Hội An, Nam Trà My, Phú Ninh đến nơi an toàn. Các địa phương đang tiếp tục triển khai sơ tán, di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.