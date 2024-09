Phát hiện thiết bị "lạ" trong ô tô của đối tượng người Trung Quốc

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phối hợp các cơ quan chức năng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn thành công hoạt động của một số đối tượng sử dụng những thiết bị điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin bất hợp pháp xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.



Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Z.Z. (SN 1980, quốc tịch Trung Quốc, nơi ở hiện tại phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác".

Thiết bị được phát hiện trên xe của Z.Z. tại TP Vũng Tàu

Trước đó, ngày 8-8, nhận được tin báo có dấu hiệu của hoạt động sử dụng trạm thu phát sóng di động (BTS) giả, phát tán tin nhắn trên địa bàn TP Vũng Tàu, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp các cơ quan chức năng và Cục Nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triển khai thiết bị kỹ thuật hiện đại, huy động lực lượng theo dõi, giám sát.

Cùng ngày, tại khu vực đường Thùy Vân thuộc địa bàn phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, các lực lượng phối hợp của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt quả tang Z. Z. đang sử dụng bộ thiết bị BTS giả, đặt trên một ô tô 7 chỗ liên tục di chuyển, để xâm nhập mạng viễn thông bất hợp pháp, phát tán tin nhắn quảng cáo, lừa đảo.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định lợi dụng cơ chế bảo mật yếu của mạng 2G (GSM), cùng cơ chế hoạt động của các thiết bị đầu cuối hoặc điện thoại di động là luôn kết nối đến trạm có sóng mạnh nhất, đối tượng đã sử dụng thiết bị trạm BTS giả với phần mềm điều khiển có thể phủ sóng trong khoảng 2 km, làm nhiễu tín hiệu 3G, 4G xung quanh trạm BTS của các nhà mạng, từ đó sử dụng sóng công suất lớn để phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo tới người dùng với mục đích xấu.

Tin nhắn rác được gửi đến các số điện thoại khu vực xung quanh

Khi điện thoại nằm trong phạm vi ảnh hưởng, người dùng có thể nhận được tin nhắn mạo danh, dẫn dắt họ truy cập vào những đường dẫn độc hại nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân hoặc lừa người dùng cài đặt phần mềm nguy hiểm.

Theo cơ quan công an, thiết bị giả mạo trạm BTS mà các đối tượng sử dụng là chủng loại mới, công nghệ cao, nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và hóa trang tinh vi trên ô tô; đồng thời đối tượng cũng thiết lập trạm BTS giả ở chế độ bật - tắt ngắt quãng, thường xuyên di chuyển không có quy luật qua nhiều tuyến đường nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Vụ việc đã được bàn giao cho Công an TP Vũng Tàu tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.