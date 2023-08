Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh đựng trong hộp nhựa vứt bên đường

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 26/8, người đi đường phát hiện cạnh quốc lộ 14, đoạn qua khu phố Trung Lợi (phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) có một túi nylon màu đen bị đè bởi một tảng đá.

Người dân mở túi nylon thì phát hiện bên trong túi có chiếc hộp nhựa màu trắng. Tiếp tục kiểm tra bên trong hộp nhựa, người dân bàng hoàng khi phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh. Vụ việc lập tức được trình báo đến cơ quan chức năng.

Túi nylon bên trong có hộp nhựa đựng thi thể trẻ sơ sinh (Ảnh: Tuấn Tú)

Nhận tin báo từ người dân, Công an thị xã Chơn Thành nhanh chóng đến hiện trường để tổ chức khám nghiệm. Đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước sau đó đã được phân công đến phối hợp Công an thị xã Chơn Thành để điều tra, làm rõ.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, thi thể là một bé trai sơ sinh còn nguyên cuống rốn và một số băng gạc y tế còn dính máu.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.