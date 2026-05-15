Phát hiện thi thể dưới chân trạm BTS, nghi rơi từ cột ăng ten

Chiều 14-5, người dân sống gần đường Hàn Mặc Tử, phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) nghe tiếng động mạnh nên chạy ra kiểm tra và phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới nền đất, cạnh cột ăng ten viễn thông của trạm thu phát sóng di động BTS.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng đã tử vong sau đó.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: DT

Tại hiện trường, trên người nạn nhân vẫn còn đeo dây đai an toàn, nghi rơi từ cột ăng ten viễn thông xuống đất trong quá trình làm việc.

Nhận tin báo, Công an phường Phú Thủy đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm, thu thập dấu vết để điều tra, làm rõ vụ việc.

