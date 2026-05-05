Phát hiện nhiều người không biết tên đầy đủ của 15 ngân hàng tại Việt Nam "đi đâu cũng thấy"

VCB, TCB hay VPB... là cách viết tắt, gọi tắt mà nhiều người thường dùng khi trò chuyện, nhắc tên các ngân hàng. Việc này rõ là chuyện bình thường, nhưng biết tên “viết tắt” là 1 chuyện, nhưng tên đầy đủ hay tên giao dịch quốc tế thì không phải ai cũng “nằm lòng”. Nhiều ngân hàng nghe tên viết tắt thì quen, mà đọc đến “tên đầy đủ” lại thấy sao lạ ghê!

Dưới đây là danh sách tên 15 ngân hàng phổ biến, thử xem mình biết được bao nhiêu.

1. Vietcombank - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Vietcombank có tên giao dịch quốc tế là “Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade”.

Vietcombank được thành lập vào ngày 1/4/1963, với tiền thân là Sở Quản lý Ngoại hối Trung ương thuộc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (thành lập ngày 20/1/1955). Từ một ngân hàng chuyên về đối ngoại, Vietcombank đã phát triển thành ngân hàng thương mại đa năng hàng đầu Việt Nam.

2. BIDV - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

BIDV có tên giao dịch quốc tế là “Bank for Investment and Development of Vietnam”.

Được thành lập vào năm 1957 với tên gọi ban đầu là Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam, chuyên cấp vốn cho các công trình xây dựng cơ bản trong giai đoạn tái thiết đất nước, trải qua nhiều lần đổi tên và chuyển đổi mô hình, BIDV dần mở rộng hoạt động sang lĩnh vực ngân hàng thương mại đa năng, cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính như huy động vốn, tín dụng, bảo hiểm và đầu tư.

Đến nay, BIDV là một trong những ngân hàng giữ vai trò quan trọng trong việc tài trợ các dự án phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập tài chính quốc tế.

3. VietinBank - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

VietinBank có tên giao dịch quốc tế là “Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade”.

Được thành lập ngày 26/3/1988, tách ra từ Ngân hàng Nhà nước, tiền thân của VietinBank là IncomBank, chính thức đổi tên thành VietinBank vào năm 2008. Đây là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam với mạng lưới rộng khắp, bao gồm 150+ chi nhánh và hơn 1000 phòng giao dịch

4. Agribank - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Agribank có tên giao dịch quốc tế là “Agriculture and Rural Development Bank”.

Agribank được thành lập ngày 26/3/1988. Lúc mới thành lập, ngân hàng mang tên là Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam. Cuối năm 1990, ngân hàng được đổi tên thành Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam. Cuối năm 1996 ngân hàng lại được đổi tên thành tên gọi như hiện nay.

5. VPBank - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

VPBank có tên giao dịch quốc tế là “Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank”.

Được thành lập ngày 12/8/1993, VPBank là một trong những ngân hàng TMCP lâu đời nhất Việt Nam. Từ quy mô nhỏ, VPBank bứt phá sau năm 2010 nhờ chiến lược tập trung vào bán lẻ, SME và tài chính tiêu dùng (FE Credit), hiện trở thành ngân hàng tư nhân hàng đầu với hơn 227 điểm giao dịch.

6 Techcombank - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Techcombank có tên giao dịch quốc tế là “Technological and Commercial Joint Stock Bank”.

Techcombank được thành lập vào ngày 27 /9/1993 với chi nhánh đầu tiên ở số 24 Lý Thường Kiệt (Hà Nội) với với vốn điều lệ ban đầu khoảng 20 tỷ đồng. Chỉ một năm sau - đến năm 1994, ngân hàng mở thêm các chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và tăng vốn điều lệ lên 51,5 tỷ đồng.

7. ACB - Ngân hàng TMCP Á Châu

ACB có tên giao dịch quốc tế là “Asia Commercial Bank”.

ACB chính thức hoạt động từ ngày 4/6/1993. Trải qua hơn 30 năm, ACB phát triển từ một ngân hàng nhỏ thành tổ chức tài chính uy tín với mạng lưới rộng khắp, nổi bật về dịch vụ khách hàng, quản trị rủi ro cao (ROE >20%) và chuyển đổi số.

8. MB Bank - Ngân hàng TMCP Quân đội

MB có tên giao dịch quốc tế là “Military Bank”.

MB được thành lập ngày 04/11/1994, trực thuộc Bộ Quốc phòng, với mục tiêu ban đầu phục vụ các doanh nghiệp quân đội. Trải qua hơn 30 năm, MB đã phát triển từ một ngân hàng nhỏ với số vốn 20 tỷ đồng thành một tập đoàn tài chính đa năng, vững mạnh.

9. Sacombank - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Sacombank có tên giao dịch quốc tế là “Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank”.

Sacombank được thành lập vào ngày 21/12/1991, là một trong những ngân hàng TMCP đầu tiên tại TP.HCM với vốn điều lệ ban đầu 3 tỷ đồng. Trải qua hơn 3 thập kỷ, ngân hàng đã phát triển mạnh về mạng lưới và số hóa, vượt qua biến động tái cơ cấu để trở thành 1 trong những nhà băng tư nhân hàng đầu.

10. Eximbank - Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Eximbank có tên giao dịch quốc tế là “Export Import Commercial Joint Stock Bank”.

Eximbank được thành lập vào ngày 24/5/1989 và chính thức hoạt động từ 17/1/1990 theo Quyết định 140/CT. Trải qua hơn 35 năm, Eximbank khẳng định vị thế trong tài trợ thương mại, xuất nhập khẩu và bán lẻ, với mạng lưới rộng khắp và 100% vốn tư nhân.

11. HDBank - Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM

HDBank có tên giao dịch quốc tế là “Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank”.

HDBank được thành lập vào ngày 11/2/1989, tiền thân là Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM. Trải qua hơn 35 năm, HDBank phát triển thành ngân hàng top đầu với hệ sinh thái rộng, sáp nhập DaiA Bank vào năm 2013, sở hữu HD Saison, và tiên phong chuyển đổi số.

12. MSB - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

MSB có tên giao dịch quốc tế là “Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank”.

MSB được thành lập vào ngày 12/7/1991 tại Hải Phòng. Với hơn 3 thập kỷ hình thành, từ Maritime Bank, MSB chuyển đổi thành công sang mô hình hiện đại, tập trung vào số hóa và đổi tên thành MSB vào năm 2019, hướng tới mục tiêu "cùng nhau vươn tầm.

13. VIB - Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

VIB có tên giao dịch quốc tế là “Vietnam International Bank”.

VIB được thành lập ngày vào ngày 18/9/1996 với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng. Sau hơn 28 năm, VIB chuyển mình thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam với tổng tài sản đạt hơn 556.000 tỷ đồng, vốn điều lệ hơn 34.000 tỷ đồng, và mạng lưới 202 chi nhánh/phòng giao dịch.

14. SHB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

SHB có tên giao dịch quốc tế là “Saigon Hanoi Bank”.

SHB được thành lập vào ngày 13/11/1993 tại Cần Thơ, tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông thôn Nhơn Ái. Năm 2006, Ngân hàng TMCP Nông thôn Nhơn Ái được chuyển đổi mô hình lên Ngân hàng TMCP Đô thị, đổi tên thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội và chuyển trụ sở từ Cần Thơ ra Hà Nội.

15. LPBank - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

LPBank có tên giao dịch quốc tế là “LienViet Post Bank”.

LPBank có tiền thân là Ngân hàng Liên Việt (LienVietBank) thành lập năm 2008, đã trải qua hành trình 18 năm phát triển mạnh mẽ. Qua các giai đoạn đổi tên (LienVietPostBank 2011, LPBank 2023) và chuyển đổi thương hiệu, ngân hàng hiện nay nổi bật với mạng lưới rộng khắp, công nghệ hiện đại, và vị thế ngân hàng bán lẻ hàng đầu.