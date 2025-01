Phát hiện nhiều nam nữ hít bóng cười, sử dụng ma túy ở quán bar

Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng về phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, quán pub… trên địa bàn, lúc 0h15 phút ngày 1/1, Đoàn Kiểm tra của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Công an quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng ) tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh R.P.L số trên đường Nguyễn Cao Luyện, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà.

Công an kiểm tra cơ sở kinh doanh và phát hiện một số vi phạm.

Qua kiểm tra, phát hiện quán bar này hoạt động quá giờ quy định và có khách sử dụng bóng cười không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đoàn Kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ 15 bình kim loại nghi chứa khí N2O (khí cười). Tiến hành test nhanh ma túy đối với tất cả nhân viên của cơ sở, phát hiện 4 trường hợp dương tính với chất ma túy .

Tiến hành test nhanh Công an phát hiện 4 đối tượng dương tính với ma túy.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản ban đầu và bàn giao các đối tượng cùng tang vật liên quan cho Công an quận Sơn Trà để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.

15 bình bóng cười được phát hiện bên trong quán bar phục vụ khách có nhu cầu.

Khách chơi bên trong cơ sở kinh doanh dịch vụ R.P.L.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Đà Nẵng cũng phối hợp với Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, xoa bóp tại địa chỉ 16 Đỗ Bá, phường Mỹ An. Qua kiểm tra phát hiện cơ sở không thực hiện đầy đủ các quy định về đảm bảo an ninh, trật tự khi tiến hành hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; không lập sổ quản lý hoạt động kinh doanh phù hợp với loại ngành, nghề đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản để làm rõ và xử lý theo qui định của pháp luật.