Phát hiện nhiều áo quần "rằn ri" nhập lậu tại TP Huế

Ngày 30/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an phường Trường An, Công an thành phố Huế phát hiện, thu giữ hơn 100 loại áo quần có kiểu dáng, tem nhãn quân phục của nước ngoài.

Trước đó, ngày 29/6, lực lượng công an tiến hành kiểm tra tại cửa hàng kinh doanh áo quần Thanh Huyền, tại 05/58 Phan Chu Trinh, phường Trường An, thành phố Huế, do ông Nguyễn Ngọc Bình làm chủ.

Ở đây, lực lượng đã phát hiện cửa hàng này đang bày bán công khai hơn 100 loại áo quần ‘rằn ri’ các loại là quân phục của các lực lượng vũ trang nước ngoài đã qua sử dụng, nằm trong danh mục hàng cấm nhập khẩu.

Các bộ đồ quân trang nước ngoài chủ yếu là đồ đã qua sử dụng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng chưa xuất trình được hoá đơn, chứng từ, chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá và khai nhận toàn bộ số hàng hoá trên được mua trôi nổi từ thị trường ngoại tỉnh, mang về bán nhằm mục đích kiếm lời.

Hiện lực lượng công an đã thu giữ toàn bộ số hàng hoá vi phạm nói trên để làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Công an phường, TP và tỉnh phối hợp kiểm tra cửa hàng này.

Các bộ đồ quân trang 'rằn ri' được bày bán công khai.

Các bộ áo quần này nằm trong danh mục hàng cấm nhập khẩu.