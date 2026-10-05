Phát hiện láng giềng Việt Nam cắm siêu trụ thép nặng 17.000 tấn, cao hơn tòa nhà 28 tầng, rộng bằng 22 sân bóng rổ ngay giữa biển, triển khai nhiệm vụ đặc biệt

Dự án đánh dấu ứng dụng ngoài khơi quy mô lớn đầu tiên của Trung Quốc trong lĩnh vực này.

Trung Quốc đã hoàn thành cấu trúc chính của giàn khoan ngoài khơi đầu tiên được thiết kế để bơm khí carbon dioxide (CO2) nhằm thúc đẩy thu hồi khí tự nhiên, đài CCTV News đưa tin, dẫn lời Tập đoàn Dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC).

Giàn khoan trung tâm mới tại mỏ khí Đông Phương 1-1 đã bước vào giai đoạn vận hành thử. Khi đi vào hoạt động đầy đủ, dự án được thiết kế để lưu trữ hơn 1 triệu tấn CO2 mỗi năm trong các tầng địa chất dưới đáy biển, hỗ trợ nỗ lực giảm phát thải từ sản xuất năng lượng ngoài khơi.

Giàn khoan sẽ thu giữ và tinh chế CO2 được tạo ra cùng với khí tự nhiên, sau đó nén và bơm lại xuống lòng đất. Theo báo cáo, quy trình này được thiết kế để cải thiện khả năng thu hồi khí khó khai thác đồng thời lưu trữ vĩnh viễn CO2.

Với trọng lượng gần 17.000 tấn, giàn khoan cao hơn một tòa nhà 28 tầng. Diện tích tầng rộng hơn 10.000 mét vuông, tương đương với gần 22 sân bóng rổ tiêu chuẩn.

Đông Phương 1-1, mỏ khí ngoài khơi đầu tiên do Trung Quốc tự vận hành, đã sản xuất hơn 50 tỷ mét khối khí tự nhiên kể từ khi đi vào hoạt động năm 2003. Đây cũng là một trong số các mỏ khí ngoài khơi của nước này có hàm lượng CO2 cao.

Khi mỏ bước vào giai đoạn giữa đến cuối quá trình phát triển, sản lượng khí đang giảm trong khi tỷ lệ CO2 trong khí sản xuất lại tăng lên.

Dự án này sẽ đánh dấu ứng dụng ngoài khơi quy mô lớn đầu tiên của Trung Quốc về bơm CO2 để tăng cường thu hồi khí. Dự kiến dự án sẽ hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp lưu trữ carbon ngoài khơi và mở rộng việc sử dụng tài nguyên CO2 được thu giữ, CCTV cho biết.