Phát hiện hàng chục “dân chơi” hít “bóng cười” trong quán bar phố cổ

Ngày 13/8, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phát hiện, thu giữ 8 bình khí N2O tại 3 quán bar trên địa bàn.

Trước đó, tối 12/8, Công an quận Hoàn Kiếm đã thành lập 3 tổ công tác liên quân để kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự trên địa bàn. Các tổ công tác đã kiểm tra 17 cơ sở và phát hiện 3 cơ sở vi phạm, thu giữ tổng số 8 bình khí N2O.

Cụ thể, tại cơ sở kinh doanh số 50 Hàng Bài, phường Hàng Bài do ông Chu Công Đức làm chủ, tổ công tác đã thu giữ 1 bình khí N2O. Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện, thu giữ 1 bình khí N2O ở quán bar số 38 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo do bà Đặng Hương Ly làm chủ. Ở cơ sở kinh doanh số 19 Mã Mây, phường Hàng Buồn, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện và thu giữ 6 bình khí N2O.