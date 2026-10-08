Phát hiện hầm vàng bí mật sâu 33m dưới lòng đất chứa 1,15 tấn tiền mặt

Khi một chú mèo vô tình đi lạc vào lỗ thông gió, người dân xung quanh lần theo tiếng kêu tìm kiếm mới vô tình phát hiện ra sự tồn tại của căn hầm bí mật này.

Nhắc đến ga tàu Lý Tử Bá (Liziba) ở Trùng Khánh, Trung Quốc, danh thắng nổi tiếng nhất chính là "tàu điện xuyên qua tòa nhà". Tuy nhiên, ngay gần đó còn có một hầm vàng bí mật từ thời Kháng chiến nằm sâu 33 mét dưới lòng đất, hiện đã được cải tạo thành bảo tàng trưng bày tiền tệ. Điểm thu hút du khách nhất tại đây là "bức tường tiền mặt" xếp bằng 100 triệu Nhân dân tệ (khoảng 387 tỷ VNĐ), sự xuất hiện của lượng tiền khổng lồ được sắp xếp ngăn nắp khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải kinh ngạc.

Ga tàu Lý Tử Bá (Liziba) ở Trùng Khánh

Theo báo Sina News, căn hầm này vốn là di tích hầm vàng của Ngân hàng Giao thông thời Kháng chiến, dùng để cất giữ vàng và tiền mặt. Tường hầm được đúc bằng xi măng nhập từ Đức với độ dày hơn 80 cm, cấu trúc cực kỳ kiên cố. Gần đây, hầm vàng này bỗng trở nên vô cùng nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi các đoạn video quay lại "bức tường tiền mặt 100 triệu tệ" được du khách chia sẻ rộng rãi.

Lượng tiền mặt khổng lồ xếp chồng ngăn nắp mang lại tác động thị giác vô cùng mạnh mẽ. Cư dân mạng Trung Quốc hài hước gọi đây là "hiện thực hóa một mục tiêu nhỏ" (cụm từ nổi tiếng của tỷ phú Vương Kiện Lâm ám chỉ việc kiếm 100 triệu tệ), biến hầm vàng bí mật này nhanh chóng trở thành điểm check-in cực "hot" mới tại Trùng Khánh.

Thông tin công khai cho biết, hầm vàng này được đục sâu vào lòng núi đá, nằm ngay gần danh thắng tàu điện xuyên nhà Lý Tử Bá. Trong thời kỳ Kháng chiến, Trùng Khánh là thủ đô tạm thời, hầm được dùng để bảo vệ vàng và tiền mặt. Lớp tường dày dặn kết hợp với khối núi đá tự nhiên giúp hầm đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu chống trộm, chống ẩm và chịu đựng hỏa lực chiến tranh.

Bên trong hầm vàng bí mật sâu 33 mét dưới lòng đất Lý Tử Bá

Bên trong hầm được thiết kế các lối đi dạng vòng tròn và mái vòm, đồng thời có một đường hầm ẩn dẫn ra bờ sông để vận chuyển vật tư trong thời chiến. Năm 2007, một chú mèo vô tình đi lạc vào lỗ thông gió, người dân xung quanh lần theo tiếng kêu tìm kiếm mới vô tình phát hiện ra sự tồn tại của căn hầm bí mật này.

Sau khi chuyển đổi thành nhà trưng bày, không gian ngầm từng lưu trữ vàng và tiền mặt xưa kia nay trở thành điểm tham quan cho du khách. Bên trong bảo tàng, bức tường tiền mặt được xếp hoàn toàn bằng các tờ tiền mệnh giá 100 Nhân dân tệ, tổng cộng 1 triệu tờ với khối lượng lên tới khoảng 1,15 tấn, biến con số 100 triệu tưởng chừng chỉ có trong hình dung thành thực thể hiện hữu ngay trước mắt.

Nguồn: ETtoday