Phát hiện con chế tạo pháo, phụ huynh liền đi trình báo công an

Ngày 4/1, Công an TP. Quảng Ngãi cho biết, anh V. (40 tuổi) cha cháu T. (12 tuổi) và chị N. (37 tuổi) mẹ cháu Đ. (12 tuổi, cùng trú xã An Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ) đã tự giác đến Công an xã An Phú để giao nộp 48 quả pháo thành phẩm, 60 vỏ quả pháo (hình dạng quả bóng khoảng 0,3 cm), 64 cuộn giấy nén (chưa có bột nổ), 2 quả pháo dạng cuộn giấy có dây dẫn, cùng nhiều dây cháy chậm , các hũ đựng hóa chất dùng để chế tạo pháo …

Hai phụ huynh cho biết, con mình lén lút lên mạng mua các loại hóa chất và nguyên liệu với mục đích chế tạo pháo. Sau đó, các cháu lên Youtube học cách chế tạo pháo từ các video hướng dẫn.

Toàn bộ số pháo và nguyên liệu chế tạo pháo được cha mẹ hai cháu mang đến Công an xã An Phú giao nộp. Ảnh: CACC

Sau khi mò mẫm chế tạo, hai cháu bé lo sợ nguy hiểm đã nói với cha mẹ. Phát hiện sự việc, hai phụ huynh đã mang toàn bộ số nguyên liệu dùng để chế tạo pháo đến Công an xã An Phú giao nộp.

Qua sự việc, Công an xã An Phú đánh giá cao ý thức của phụ huynh, chủ động phối hợp với công an giải quyết xử lý, thay vì dung túng cho hành động của con trẻ.

Công an TP. Quảng Ngãi khuyến cáo, việc giáo dục cho thanh thiếu niên, học sinh là điều hết sức quan trọng. Các bậc phụ huynh phải thường xuyên quan tâm, tăng cường quản lý con em mình, nhất là trong việc mua các vật dụng trên mạng xã hội.

Kịp thời phát hiện và báo ngay cho công an để nhanh chóng ngăn chặn , tránh các hậu quả, hệ lụy về người và tài sản do pháo tự chế gây ra.