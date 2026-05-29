Phát hiện các "quái thú" bê tông cốt thép nặng 120 tấn, di chuyển chậm 10 km/h xuyên thành phố suốt đêm, phục vụ nhiệm vụ đặc biệt dưới lòng đô thị

Ấn Độ đang sử dụng cần cẩu 800 tấn để lắp ráp 140 khối bê tông đúc sẵn, mỗi khối nặng 120 tấn, nhằm mở rộng tuyến tàu điện ngầm Nagpur.

Quá trình vận chuyển và lắp đặt các cấu kiện bê tông đúc sẵn (mỗi khối nặng 120 tấn) đã được MahaMetro chính thức khởi động tại khu vực nhà ga Hingna Mount View (Nagpur, Ấn Độ). Đây là hạng mục trọng điểm thuộc dự án hành lang Reach-3A, kết nối Lokmanya Nagar với Hingna của tuyến Aqua Line.

Theo Times of India, mỗi cánh tay đòn bê tông (pier arm) này có trọng lượng tương đương ba chiếc Boeing 737 rỗng. Chúng phải trải qua hành trình dài 52 km để đến được điểm lắp ráp. Dự kiến trong đoạn tuyến Reach-3A dài 6,4 km, sẽ có 7 nhà ga sử dụng loại kết cấu này. Tổng cộng, dự án sẽ lắp đặt 140 xà mũ trụ (pier caps), tương đương 20 cấu kiện cho mỗi nhà ga.

Quy trình lắp ráp các cấu kiện bê tông đúc sẵn đòi hỏi một chu trình logistics và kỹ thuật cực kỳ nghiêm ngặt: vận chuyển, cẩu lắp và định vị.

Khi đến công trường, mỗi khối bê tông sẽ được một cần cẩu siêu trường siêu trọng sức nâng 800 tấn nhấc bổng và đặt vào hai bên trụ trung tâm của nhà ga. Những cấu kiện vững chãi này đóng vai trò là "xương sống" nâng đỡ các khu vực trọng yếu của nhà ga trong tương lai, bao gồm tầng sảnh chờ và tầng sân ga.

Tại mỗi nhà ga, 10 cấu kiện sẽ được bố trí ở một tầng và 10 khối khác ở tầng còn lại. Sau khi vào vị trí, các cánh tay đòn này được liên kết nguyên khối bằng bê tông cốt thép và công nghệ dự ứng lực. Hệ thống cáp thép chịu kéo cường độ cao sẽ gia cố kết cấu, giúp phân bổ tải trọng tối ưu theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của dự án.

Việc sử dụng các cấu kiện trụ cầu đúc sẵn là một chiến lược có chủ đích của MahaMetro nhằm rút ngắn tiến độ và giảm thiểu ách tắc giao thông kéo dài trên các trục đường huyết mạch.

Thay vì phải đổ bê tông trực tiếp tại công trường chật hẹp, MahaMetro tiến hành đúc sẵn các cấu kiện này tại xưởng bê tông Khairi. Mỗi khối bê tông cần một chu kỳ sản xuất khoảng 7 ngày, bao gồm các công đoạn: đan thép, lắp đặt ống dẫn cáp dự ứng lực, đổ bê tông và tháo dỡ ván khuôn. Phương pháp này giúp chuyển đổi một phần lớn khối lượng công việc xây dựng sang bài toán hậu cần.

Tuy nhiên, việc di dời một "kiện hàng" 120 tấn không hề đơn giản. Nó đòi hỏi xe đầu kéo chuyên dụng siêu trường siêu trọng, tuyến đường được khảo sát kỹ lưỡng, hệ thống kiểm soát tốc độ, xe hộ tống và khung giờ di chuyển phải tránh hoàn toàn giờ cao điểm.

Thành phố thành phố Nagpur ấn độ về đêm.

Sau khi xuất xưởng, các cấu kiện được bốc xếp lên hệ thống rơ-moóc nhiều trục. Hành trình di chuyển chủ yếu diễn ra dọc theo tuyến đường vành đai ngoài với tốc độ tối đa được khống chế nghiêm ngặt ở mức 10 km/h. Việc di chuyển chậm giúp đội ngũ vận hành kiểm soát tải trọng an toàn tuyệt đối tại các khúc cua, nút giao và đoạn đường đô thị chật hẹp.

Để giảm thiểu tác động đến dân sinh, phần lớn các hoạt động vận chuyển và cẩu lắp đều được thực hiện xuyên đêm. Hoạt động cẩu lắp đầu tiên đã được tiến hành vào rạng sáng Chủ nhật tại mặt bằng nhà ga Hingna Mount View, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc đưa tuyến metro tiến sâu hơn vào các khu dân cư, cơ sở giáo dục và y tế.

Đáng chú ý, hành lang Reach-3A còn bao gồm một hạng mục phức tạp: công trình vượt sông Vena với nhịp cầu vòm dài 120 mét. Với các kết cấu đường sắt trên cao như vậy, bài toán kỹ thuật không chỉ dừng lại ở tải trọng tĩnh (trọng lượng bản thân), mà còn phải tính toán đến độ rung lắc khi tàu chạy, áp lực gió, biến thiên nhiệt độ và độ ổn định của hệ móng.

Đoạn tuyến mở rộng Lokmanya Nagar - Hingna là phân khu quan trọng thuộc Giai đoạn 2 của mạng lưới Metro Nagpur. Mục tiêu của tuyến là phủ sóng giao thông công cộng đến các khu vực lõi có mật độ đi lại cao. Hiện tại, khoảng 50% khối lượng cầu vượt trên tuyến đã hoàn thành.

Dự kiến các hạng mục xây dựng dân dụng sẽ cán đích vào tháng 12/2027, dù mốc thời gian này vẫn phụ thuộc vào tiến độ thi công thực tế. Việc lắp ráp thành công các xà mũ trụ không chỉ là một bước tiến về mặt xây dựng, mà còn cho thấy bức tranh hậu cần khổng lồ khuất sau những chuyến tàu điện ngầm hiện đại: hàng ngàn tấn bê tông đã phải trải qua một hành trình dài từ xưởng đúc, vượt qua các tuyến phố trong đêm, để vươn cao tạo nên diện mạo đô thị mới.