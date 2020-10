Phát hiện bộ xương người trong rừng keo, nghi là chủ nhân chiếc xe máy vô chủ 1 năm trước

Ngày 10/10, lãnh đạo UBND xã Cẩm Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, người dân trên địa bàn xã này vừa phát hiện một bộ xương người trong rừng keo.

Cụ thể, chiều 9/10, một người dân đi vào khu vực rừng keo thôn Cẩm Lợi (xã Cẩm Sơn) thì hoảng hồn phát hiện một bộ xương người. Sự việc được người dân báo lên công an xã để điều tra làm rõ.

Khu vực rừng keo nơi phát hiện bộ xương người

Tại hiện trường, bộ xương người còn nguyên vẹn các bộ phận. Cạnh bộ hài cốt nạn nhân có 1 chiếc ví còn nguyên vẹn. Giấy tờ thùy thân trong ví thể hiện nam thanh niên tên Ng.V.Th (SN 1988, trú tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Nhận được tin báo, Công an huyện Anh Sơn cùng Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc

Được biết, khu vực phát hiện bộ xương là một vùng núi hẻo lánh, ít người qua lại.

Hơn 1 năm trước, ở khu vực đồi keo này người dân đã phát hiện có một chiếc xe máy lạ nhưng không có người. Cơ quan chức năng nghi vấn, nạn nhân này là chủ nhân của chiếc xe máy vô chủ được phát hiện trước đó.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiến hành giám định để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc cũng như xác định chính xác danh tính nạn nhân.