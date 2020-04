Phát hiện 4 bộ xương ven sông Sài Gòn

Ngày 8/4, Công an TP Thuận An (Bình Dương), phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phát hiện 4 bộ xương, nghi là xương người bên sông Sài Gòn.

Theo thông tin ban đầu, người dân phát hiện một sọ nghi là sọ người trồi lên trên mặt đất tại khu vực bờ sông Sài Gòn, đoạn gần cầu Phú Long (phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) vào sáng cùng ngày.

Sau khi kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, công an tiếp tục phát hiện có 4 bộ xương dưới đất.

Đến tối cùng ngày, cơ quan chức năng hoàn tất qua trình khám nghiệm hiện trường. Sau đó, 4 bộ xương này đã được các đơn vị nghiệp vụ đưa đi xét nghiệm ADN nhằm xác minh danh tính.

Được biết, khu vực phát hiện 4 xương từng là nghĩa trang. Nhiều người cho rằng những bộ xương này là hài cốt này của những ngôi mộ sót lại sau khi giải phóng mặt bằng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.