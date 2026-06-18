Phát hiện 16 đối tượng đang chiếm đoạt quyền điều khiển iPhone của nhiều người trên cả nước qua Zalo, Facebook…

Từ tháng 2/2026 đến nay, các đối tượng đã gây án trên phạm vi toàn quốc, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá một đường dây lợi dụng tài khoản iCloud để chiếm quyền kiểm soát điện thoại di động của người khác, qua đó thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Hoạt động này được phát hiện trong quá trình rà soát các hội, nhóm trên các nền tảng mạng xã hội như Telegram, Zalo và Facebook.

Kết quả điều tra cho thấy, đường dây gồm hai nhóm đối tượng hoạt động với thủ đoạn tương tự. Nhóm thứ nhất do Trần Văn Tâm (SN 2001, trú tại xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu, thuê căn hộ tại phường Từ Liêm (Hà Nội) làm nơi điều hành, cùng 8 đối tượng khác tham gia. Nhóm còn lại do Mai Tiến Giáp (SN 2006, trú cùng địa phương) đứng đầu, thuê căn hộ tại phường Tây Mỗ (Hà Nội) và lôi kéo 6 đối tượng khác.

Các đối tượng lợi dụng trò chơi trực tuyến Free Fire - tựa game có lượng người chơi lớn - để tiếp cận nạn nhân. Sau khi sở hữu hoặc mua lại các tài khoản game có thứ hạng cao, chúng chủ động kết bạn, tạo dựng lòng tin rồi mời gọi “cày thuê” với mức thù lao từ 300.000 đến 500.000 đồng mỗi ngày.

Khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng chuyển sang liên lạc qua nền tảng khác và yêu cầu sử dụng iPhone đời cao với lý do phục vụ việc liên kết tài khoản. Sau đó, chúng cung cấp tài khoản iCloud và hướng dẫn đăng nhập. Ngay khi nạn nhân thực hiện, các đối tượng lập tức truy cập từ xa, thay đổi quyền kiểm soát, khóa thiết bị và xóa dữ liệu, khiến chủ máy mất hoàn toàn quyền sử dụng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Tiếp đó, nhóm này sử dụng các tài khoản ẩn danh để liên hệ, yêu cầu nạn nhân trả tiền chuộc, với mức tiền tùy thuộc vào giá trị thiết bị. Từ tháng 2/2026 đến nay, các đối tượng đã gây án trên phạm vi toàn quốc, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Hiện, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 16 đối tượng để làm rõ hành vi “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không đăng nhập các tài khoản iCloud, email hoặc tài khoản lạ do người khác cung cấp; đồng thời cảnh giác với các lời mời “việc nhẹ, lương cao” trên mạng. Việc theo dõi, quản lý hoạt động sử dụng mạng xã hội của con em cũng cần được chú trọng, và kịp thời báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an