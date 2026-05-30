Phát hiện 1 chi tiết lạ trong điện thoại, bà mẹ Hà Nội vội đăng bài cảnh báo: "Các chị có con nhỏ đừng để con như em"

"Giờ mình cũng không biết nói gì nữa. Nay mình mới phát hiện 1 sự thật làm mình đứng không trụ nổi", dòng chia sẻ ngắn của một bà mẹ Hà Nội mới đây đang khiến rất nhiều phụ huynh hoang mang. Người mẹ kể rằng chị vô tình phát hiện trong điện thoại của mình có một ứng dụng đọc truyện tranh bị ẩn đi. Khi mở ra kiểm tra, chị hốt hoảng vì lịch sử đọc toàn truyện người lớn. Điều khiến chị sốc hơn là con trai mới chỉ học tiểu học, vốn ngoan ngoãn, học đứng đầu lớp.

Theo lời người mẹ, mọi chuyện bắt đầu từ khi con chơi thân với một bạn mới chuyển đến lớp. Bạn rủ tải ứng dụng đọc truyện, và cậu bé đã mượn điện thoại mẹ để cài rồi âm thầm ẩn đi. Quá tức giận, chị đánh con một trận và cấm tuyệt đối không cho đụng vào điện thoại nữa.

Bài đăng lập tức kéo theo hàng trăm bình luận với đủ trạng thái: hoảng hốt, đồng cảm, tranh cãi và cả những lời cảnh báo.

Nhiều phụ huynh thú nhận bản thân cũng từng rơi vào cảm giác sụp đổ khi phát hiện con tiếp cận nội dung nhạy cảm quá sớm. Có người kể con lấy trộm tiền mua thẻ game, có người phát hiện lịch sử tìm kiếm toàn những từ khóa người lớn trên YouTube.

Một phụ huynh viết: "Giờ nuôi con thật sự rất áp lực. Mình cứ nghĩ con còn nhỏ, ai ngờ các bé biết nhiều hơn mình tưởng".

Không ít cha mẹ cho biết họ chọn cách kiểm soát tuyệt đối: cấm điện thoại, khóa ứng dụng bằng nhận diện khuôn mặt, không cho con dùng mạng xã hội, thậm chí chuyển sang sống trong không gian nhỏ hơn để dễ quan sát con mọi lúc.

Một người mẹ chia sẻ rằng dù có nhà rộng nhưng vẫn quyết định thuê căn hộ nhỏ chỉ khoảng 30m² để cả gia đình sinh hoạt chung một không gian. Theo chị, điều đó giúp chị biết con đang xem gì, làm gì và hạn chế việc trẻ tiếp cận nội dung độc hại.

Tuy nhiên, giữa làn sóng lo lắng ấy, cũng xuất hiện rất nhiều ý kiến cho rằng phản ứng "đánh và cấm" chưa chắc là giải pháp hiệu quả.

Nhiều người trẻ từng trải qua giai đoạn bị gia đình kiểm soát gắt gao cho biết sự tò mò về giới tính ở tuổi dậy thì là điều gần như không thể tránh khỏi. Nếu càng cấm đoán, trẻ càng có xu hướng giấu giếm và tìm cách tiếp cận bằng những con đường kín đáo hơn.

Một tài khoản bình luận khá dài, kể rằng bản thân từng bị cấm đoán nghiêm khắc từ nhỏ nhưng vẫn tìm mọi cách để xem bằng điện thoại của người khác, thậm chí giấu tiền mua thiết bị riêng. Người này cho rằng điều nguy hiểm nhất không phải là đứa trẻ tò mò, mà là khi trẻ không còn muốn chia sẻ với cha mẹ nữa.

"Thà mình biết con đang xem gì còn hơn để con giấu rồi tự mò mẫm trong im lặng", người này viết.

Một số phụ huynh khác cũng nhìn nhận câu chuyện theo hướng bình tĩnh hơn. Họ cho rằng cần phân biệt giữa truyện tình cảm tuổi teen thông thường với các nội dung thực sự khiêu dâm, độc hại. Bởi nhiều ứng dụng đọc truyện hiện nay có rất nhiều thể loại khác nhau, không phải cứ tải ứng dụng là đồng nghĩa trẻ hư hỏng.

Có người kể con mình cũng từng tò mò tìm kiếm các nội dung yêu đương, nhưng thay vì đánh mắng, họ chọn cách cho con tham gia thể thao, đọc sách, học kỹ năng hoặc chủ động trò chuyện về giới tính. Tuổi này tò mò là rất bình thường. Quan trọng là người lớn phản ứng thế nào.

Điều khiến nhiều người giật mình là độ tuổi của các em nhỏ đang ngày càng thấp. Không ít cha mẹ cho biết con 6-7 tuổi đã bắt đầu đặt câu hỏi về sự khác biệt nam nữ, còn học sinh tiểu học hiện nay dễ dàng tiếp cận nội dung nhạy cảm qua bạn bè, mạng xã hội hoặc các nền tảng giải trí.

Trong khi đó, không phải phụ huynh nào cũng đủ kỹ năng để đồng hành cùng con trong những vấn đề này. Nhiều người lớn vẫn mang tâm lý né tránh chuyện giới tính, coi tò mò tình dục là hư, là mất dạy, dẫn đến phản ứng đầu tiên thường là la mắng hoặc trừng phạt.

Nhưng các chuyên gia tâm lý từng nhiều lần cảnh báo: sự tò mò về cơ thể, tình cảm hay giới tính ở trẻ trước tuổi dậy thì không hiếm gặp. Điều trẻ cần không chỉ là sự kiểm soát, mà còn là hướng dẫn đúng cách để hiểu đâu là nội dung phù hợp, đâu là ranh giới cần bảo vệ bản thân.

Trong thời đại điện thoại thông minh gần như len lỏi vào mọi ngóc ngách cuộc sống, việc "cấm tuyệt đối" có thể giúp trì hoãn, nhưng rất khó ngăn hoàn toàn. Một đứa trẻ có thể không dùng điện thoại ở nhà, nhưng vẫn tiếp xúc ở trường, nhà bạn hoặc trên thiết bị của người khác.

Có lẽ điều khiến nhiều phụ huynh sợ nhất không chỉ là vài bộ truyện người lớn trong điện thoại, mà là cảm giác bất lực khi nhận ra con đang lớn lên trong một thế giới mà người lớn không còn kiểm soát được như trước nữa.

Và giữa nỗi hoang mang đó, bài toán khó nhất vẫn là: làm sao để con đủ tin tưởng cha mẹ mỗi khi tò mò, thay vì học cách giấu kín mọi thứ ngay từ năm 10 tuổi.