Pháp vẫn công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

Trong thông báo mới nhất đăng tải trên website và trên Facebook của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, cơ quan chức năng của Pháp vẫn tiếp tục công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam và cấp thị thực bình thường.

Theo đó, Đại sứ quán Pháp cho rằng trong ở giai đoạn này, các cơ quan của Đức tại Việt Nam không công nhận mẫu hộ chiếu mới do các cơ quan Việt Nam cấp kể từ ngày 1/7/2022 là vì một số thông tin nhận dạng nhất định như tỉnh thành nơi sinh không còn xuất hiện trong đó. Do đó, các cơ quan của Đức không cấp thị thực (C-, D-) cho những hộ chiếu mới này.

Mẫu hộ chiếu cũ (phải) và mới (trái)

Tuy vậy, các cơ quan chức năng của Pháp khẳng định trong thời điểm hiện tại và cho đến khi có thông báo mới họ vẫn tiếp tục công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam và cấp thị thực bình thường.



Theo thông báo của nhà chức trách Đức và trong khuôn khổ khối Schengen, thị thực do Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM cấp trên hộ chiếu mới của Việt Nam không cho phép đi sang Đức. Do đó, người xin thị thực mang hộ chiếu Việt Nam mới phải điều chỉnh thời gian lưu trú để loại trừ thời gian lưu trú hoặc quá cảnh tại Đức. Người có hộ chiếu đã được cấp trước đó không bị ảnh hưởng.

Mặt khác, vì tình hình có thể thay đổi nhanh chóng, Đại sứ quán Pháp khuyến cáo những người nộp đơn xin thị thực nên cập nhật thông tin.

Thông báo này được đưa ra sau ngày 27/7 khi Đại sứ quán Đức thông báo không thể cấp visa vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than.

Hiện nay, Cục Xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đang làm việc với phía Đức để tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc. Lý do phía Đức đưa ra khi không chấp nhận mẫu hộ chiếu mới là do không ghi nơi sinh, dẫn tới việc không thể xác định, tra cứu được thông tin công dân sinh ra ở đâu.

https://kenh14.vn/phap-van-cong-nhan-ho-chieu-mau-moi-cua-viet-nam-20220728205436815.chn