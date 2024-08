Pháp tăng cường an ninh cho Lễ bế mạc Olympic Paris 2024

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Gérard Darmanin cho biết Olympic Paris đang đi đến gian đoạn cuối và công tác đảm bảo an ninh vẫn được tập trung cao độ. Dù vẫn chưa phát hiện bất cứ nguy cơ khủng bố nào nhắm vào Đại hội năm nay Bộ Nội vụ vẫn cảnh giác trước các mối đe dọa khác nhau như tấn công trên mạng, phá hoại, phạm pháp, khủng bố.

Ông Gérard Darmanin bày tỏ lo ngại trước tâm lý bài Do thái dâng cao tại Pháp. (Ảnh: L' Indépendant)

Pháp hiện vẫn duy trì tổng cộng mỗi ngày 30.000 cảnh sát và hiến binh tại các địa điểm thi đấu diễn ra trên toàn quốc.



Trước vụ việc các biểu diễn tại Áo của nữ ca sĩ nổi tiếng người Mỹ Taylor Swift mới đây đã bị huỷ bỏ vì nguy cơ khủng bố, Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Gérard Darmanin nhấn mạnh sẽ đặc biệt tăng cường an ninh cho lễ bế mạc Olympic diễn ra vào chủ nhật ngày 11/8, tới tại sân vận động Stade de France nằm ở ngoại ô thủ đô Paris:



"Chúng tôi đặc biệt tập trung sau những gì mới diễn ra tại Áo. Với lễ bế mạc Olympic, chúng tôi sẽ triển khai 30.000 cảnh sát và hiến binh tại Paris và các vùng lân cận, trong đó sẽ cắt cử riêng 2000 nhân viên an ninh có nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho sân Stade de France và hỗ trợ khán giả trở về nhà bằng phương tiện giao thông công cộng".

Bộ trưởng Nội vụ Pháp cũng cho biết sẽ có khoảng 10.000 cảnh sát và hiến binh được triển khai để đảm bảo an toàn cho nội dung mang tính biểu tượng của Thế vận hội Olympic là cuộc thi marathon đường dài 42km diễn ra tại vùng thủ đô Ile-de-France trong sáng ngày hôm nay 10/8.

Ông Gérard Darmanin bày tỏ lo ngại trước tâm lý bài Do thái dâng cao tại Pháp do xung đột leo thang tại Trung Đông. Số liệu thống kê cho thấy tại Pháp, 60% hành vi chống tôn giáo là bài Do Thái. Chỉ trong ba tháng đầu năm 2024, Pháp ghi nhận 366 hành vi bài Do Thái, tương đương 4 hành vi bài Do Thái mỗi ngày, tăng 300% so với cùng kỳ năm 2023.