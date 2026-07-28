"Pháp sư Hội An" may vest khiến anh em quốc tế ngỡ ngàng về trình độ: Hiểu luôn vì sao AI không thể thay thế

Khách Tây đến Hội An giờ không chỉ ngắm phố cổ mà còn rủ nhau đi may vest.

Nhắc đến Hội An, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những con phố cổ vàng ruộm, những chiếc đèn lồng rực rỡ hay quán cà phê ven sông Hoài. Thế nhưng vài năm trở lại đây, với du khách quốc tế, Hội An còn nổi tiếng bởi một "đặc sản" rất khác: may đo lấy ngay. Không còn đơn thuần là mua một món quà lưu niệm, nhiều người thậm chí lên lịch riêng để đến đây đặt may vài bộ quần áo, đặc biệt là vest - món đồ vốn được xem là "bài kiểm tra tay nghề" của bất kỳ thợ may nào.

Lướt TikTok hay Instagram gần đây, không khó để bắt gặp hàng loạt video ghi lại hành trình các vị khách Tây bước vào một tiệm may ở Hội An, chọn vải, lấy số đo, thử đồ rồi chỉ sau 24-48 giờ đã xuất hiện trong một bộ vest vừa vặn như được "đo ni đóng giày". Từ những clip fitting cho đến khoảnh khắc diện thành phẩm dạo phố cổ, tất cả đều khiến người xem có cảm giác như đang theo dõi một "Milan Fashion Week phiên bản Hội An".

Các tiệm may ở Hội An trở thành Milan Fashion Week của các bộ vest đẹp từng chi tiết.

Khác với áo phông hay sơ mi, một bộ vest đẹp đòi hỏi người thợ phải xử lý hàng chục chi tiết phức tạp: từ độ xuôi của vai, độ ôm ngực, vòng eo, chiều dài tay áo, vị trí ve áo, cho đến cách dựng phom để người mặc vừa thoải mái khi cử động vừa giữ được dáng đứng sang trọng. Chỉ cần sai vài milimet ở phần vai hay ngực cũng có thể khiến cả bộ vest mất đi vẻ lịch lãm. Chính vì vậy, ở nhiều quốc gia phương Tây, việc may đo một bộ vest bespoke thường kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, trải qua nhiều lần thử đồ và chỉnh sửa mới hoàn thiện. Trong khi đó, tại Hội An, các xưởng may có thể hoàn thành quy trình chỉ trong khoảng 24-48 giờ mà vẫn đảm bảo độ vừa vặn đáng kinh ngạc. Bí quyết nằm ở đội ngũ thợ may lành nghề với nhiều năm kinh nghiệm, quy trình làm việc chuyên nghiệp cùng khả năng xử lý thủ công rất nhanh nhưng vẫn chuẩn xác đến từng chi tiết.

Ngay khi bước vào cửa hàng, khách sẽ được tư vấn kiểu dáng phù hợp với vóc dáng và nhu cầu sử dụng, từ vest công sở, tuxedo cho đến các thiết kế mang phong cách Ý hay Anh. Sau đó là công đoạn lựa chọn chất liệu với hàng trăm mẫu vải khác nhau, từ linen, wool đến cotton pha. Người thợ sẽ lấy số đo rất chi tiết ở vai, ngực, eo, hông, chiều dài tay, chiều dài áo... trước khi tiến hành cắt rập và may thử. Chỉ sau một lần fitting, những điểm nhỏ như độ ôm eo, chiều dài tay hay ống quần sẽ được điều chỉnh ngay để khi nhận thành phẩm, bộ vest gần như vừa khít với cơ thể người mặc.

Bước 1 chọn chất liệu vải và lên mẫu thiết kế.

Bước 2 lấy số đo và bắt đầu may.

Bước 3 fitting và chỉnh sửa.

Bước 4 nhận thành phẩm.

Một lý do khác khiến trải nghiệm này trở nên viral là giá thành. Nếu ở châu Âu hay Bắc Mỹ, một bộ vest may đo chất lượng thường có giá từ hàng nghìn USD, thì tại Hội An, du khách chỉ cần bỏ ra một khoản chi phí dễ tiếp cận hơn rất nhiều nhưng vẫn nhận được sản phẩm được may riêng theo số đo cá nhân. Chính sự kết hợp giữa tay nghề thủ công, tốc độ hoàn thiện và mức giá hợp lý đã khiến nhiều người xem đây là một trong những trải nghiệm "đáng tiền" nhất khi đến Việt Nam. Không ít du khách còn chia sẻ rằng họ ban đầu chỉ định may một bộ để thử, nhưng sau khi nhận thành phẩm lại quay lại đặt thêm vài bộ khác. Từ một trải nghiệm tình cờ, "đi Hội An may vest" dần trở thành bí kíp được truyền tai trên các hội nhóm du lịch quốc tế và mạng xã hội.

Các video khách Tây chia sẻ trải nghiệm may vest tại Hội An liên tục viral.

Trong thời điểm AI đang có thể làm được rất nhiều thứ, từ viết nội dung, thiết kế hình ảnh đến dựng video, thì những bộ vest được hoàn thiện bởi đôi tay của các "pháp sư Hội An" lại cho thấy có những giá trị rất khó thay thế. Bởi để tạo nên một bộ vest thực sự vừa vặn không chỉ cần máy móc hay công nghệ, mà còn cần con mắt thẩm mỹ, kinh nghiệm và cảm nhận của người thợ sau hàng nghìn lần cầm kéo, cầm kim. Có lẽ đó cũng là lý do khiến ngày càng nhiều du khách quốc tế sẵn sàng bay đến Hội An, không chỉ để ngắm phố cổ mà còn để mang về một bộ vest được may riêng - như một kỷ niệm rất Việt Nam.