Phản ứng nhanh nhạy của nữ nhân viên an ninh sân bay cứu cháu bé trong gang tấc khiến nhiều người nể phục

Mới đây trên mạng xã hội không ngừng chia sẻ đoạn video liên quan đến vụ việc một nữ an ninh sân bay đã có phản ứng kịp thời đỡ em bé không may rơi xuống từ trên bàn xếp hành lý khiến nhiều người không khỏi hoảng hốt.

Cụ thể, theo như đoạn camera an ninh ghi lại, có thể thấy cháu bé được đặt ngồi trên mặt bàn sắp xếp hành lý để kiểm tra trước khi qua cửa an ninh tại sân bay.

Do hiếu động nên bé đã không ngừng lùi về phía sau và trượt khỏi mặt bàn. May mắn có một nhân viên an ninh sân bay đứng sát khu vực đó đã nhanh chóng để ý và chạy tới kéo lại cháu bé. Chính nhờ vậy mà cháu bé đã bình an tiếp đất và được người phụ nữ đi cùng bế lên.

Được biết, sự việc diễn ra vào khoảng 2 giờ chiều ngày 19/2 tại Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội)

Clip ghi lại phản ứng nhanh của nhân viên an ninh sân bay

Sự việc diễn ra chỉ trong một thời gian rất ngắn khiến nhiều người không khỏi hoảng hốt cũng như cảm phục trước phản ứng nhanh nhạy của nữ nhân viên an ninh sân bay trong đoạn video. Cùng với đó, mọi người cũng lên tiếng nhắc nhở các bậc phụ huynh cũng như người lớn khi đến sân bay có trẻ em đi cùng cần đặc biệt lưu ý cho an toàn của các bé.

"Anh hùng đời thường là đây, đúng là nhân viên an ninh sân bay có khác."

"Xem clip giống như chị ấy ngay từ đầu đã có thể dự đoán trước tình hình có thể xảy ra vậy, phản ứng quá nhanh."

"Người lớn cho các bé ra sân bay thì nên giữ an toàn cho các con trước ạ. Đặt cháu bé lên bàn như vậy nguy hiểm quá."