Phản ứng của Beckham khi con trai bỏ bóng đá, theo Victoria lấn sân thời trang

Ngày 1/10, danh thủ David Beckham thu hút sự chú ý với người hâm mộ toàn thế giới với bài đăng trên trang Instagram có 88,5 triệu lượt theo dõi, trong đó, công khai bày tỏ sự ủng hộ khi cậu con trai thứ hai - Romeo Beckham lấn sân sang lĩnh vực thời trang. David Beckham đăng tải video Romeo sải bước trên sàn catwalk đầy tự tin trong màn trình diễn tại show Balenciaga, thuộc khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris (Pháp) vào ngày 30/9.

Romeo diện chiếc áo polo sọc xanh, kết hợp cùng quần jean, đi đôi boot bạc hình mặt trăng và đeo kính râm đen kiểu vành rộng. Cậu hai nhà Beckham bước đi với thần thái lạnh lùng, nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng khi thử sức với vai trò người mẫu trình diễn. Chứng kiến sự thay đổi của con trai sau vài tháng tuyên bố giải nghệ bóng đá, David Beckham cảm thán: "Proud of you mate well done" (Tạm dịch: Bố tự hào về con, làm tốt lắm)

Beckham cổ vũ khi con trai từ bỏ bóng đá, lấn sân thời trang

Chia sẻ này của Beckham thể hiện sự ủng hộ và cổ vũ của danh thủ người Anh dành cho cậu con trai thứ hai sau khi Romeo quyết định không theo nghiệp đá bóng của bố mà theo mẹ bước vào làng giải trí. David Beckham và Victoria có 4 người con - 3 con trai và 1 con gái - nhưng hiện tại, không ai theo nghiệp cầu thủ giống bố.

Thực tế, cậu cả Brooklyn (sinh năm 1999) từng chơi cho đội trẻ Arsenal nhưng bị thanh lý hợp đồng khi 16 tuổi. Anh chàng sau đó lựa chọn không làm cầu thủ chuyên nghiệp mà theo đuổi những thú vui khác về ẩm thực, thời trang. Năm 2020, Brooklyn kết hôn với diễn viên - con gái tỷ phú Nelson Peltz.

Cậu hai Romeo Beckham gia nhập đội trẻ Arsenal vào năm 2014 nhưng một năm sau cũng bị thanh lý. Romeo từng chuyển sang quần vợt nhưng đến năm 2020, anh trở lại làm cầu thủ, chơi ở đội trẻ Inter Miami của David Beckham. Tháng 1/2023, Romeo chuyển đến Brentford theo dạng cho mượn nhưng không được ra sân chính thức. Tháng 9/2023, truyền thông đưa tin Romeo chính thức giải nghệ khi không đạt được thành tựu gì ở môn thể thao từng đưa bố anh lên đỉnh vinh quang.

Romeo Beckham giải nghệ, sang làm người mẫu thời trang gây chú ý

Romeo sở hữu ngoại hình điển trai, chiều cao lý tưởng, lại xuất thân từ gia đình nổi tiếng, anh từng nhiều lần được mời làm mẫu. Romeo từng lọt top 10 Người đàn ông mặc đẹp nhất nước Anh theo bình chọn của tạp chí GQ, từng là gương mặt chiến dịch quảng cáo mùa Giáng sinh của Burberry vào các năm 2012 và 2014, làm gương mặt đại diện trong chiến dịch của Saint Laurent tháng 6/2021 và làm gương mặt đại diện cho Puma tháng 12/2021 với hợp đồng trị giá 1,6 triệu USD. Việc Romeo bỏ bóng đá lấn sân sang làm người mẫu là điều không gây bất ngờ.

Con trai thứ 3 của Beckham là Cruz ngay từ đầu đã không đa mê đá bóng. Cậu thừa hưởng năng khiếu ca hát của mẹ Victoria, có khiếu nghệ thuật, biết chơi piano, guitar, và từng phát hành nhạc. Con gái út Harper năm nay 13 tuổi hứa hẹn sẽ là nhân tố bùng nổ khi phát triển theo sự nghiệp thời trang của mẹ trong tương lai.