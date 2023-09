Phan Như Thảo xuất hiện với gương mặt mộc, giữ nguyên một thái độ sau phiên tòa của chồng và vợ cũ

Sáng 19/9, Phan Như Thảo đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh để mặt mộc khi đang trên đường đi làm. Mặc dù đôi mắt của cựu người mẫu lộ ra đôi chút mệt mỏi nhưng tổng thể gương mặt của cô vẫn nhận được lời khen từ cộng đồng mạng.

Phan Như Thảo cho biết, sáng nay cô đã phải dậy từ lúc 4 giờ để đi làm, nhưng trong hoàn cảnh nào thì cô vẫn phải giữ cho mình ngoại hình xinh đẹp, tích cực nhất.

Cập nhật mới nhất của Phan Như Thảo sau phiên tòa

Hiện tại, ông xã của Phan Như Thảo đang tranh chấp tài sản với vợ cũ và đã có phiên xét xử tại Tòa án Nhân dân TP.HCM vào ngày 18/9 vừa qua. Phan Như Thảo là người đại diện cho ông xã Đức An tham dự. Tuy nhiên, cô không chia sẻ bất cứ quan điểm nào sau phiên tòa mà giữ thái độ bình tĩnh.

Trước đó, cựu người mẫu cũng làm rõ nguyên nhân chồng cô kiện vợ cũ: "Rất nhiều người đang nghĩ Thảo giật dây và ép anh An đi kiện lấy tiền đem về cho Thảo. Lí do tại sao lâu nay mình bị chửi quá chừng chửi. Nhiều khi cứ tự hỏi ủa tại sao mọi người chửi mình dữ vậy ta?

Anh An không hề thỏa thuận mà là anh An YÊU CẦU, là YÊU CẦU tất cả tài sản của anh An phải được trả lại cho 2 con gái lớn của anh. TRẢ LẠI TẤT CẢ CHO HAI BÉ kể cả những tài sản đã bị tẩu tán và các tài khoản hiện đang còn lại.

Thảo không có quyền lợi, không được nhận hay lấy bất cứ gì từ vụ kiện đã kéo dài 13 năm này cả. 13 năm kéo dài để rất nhiều tài sản của 2 con đã bị tẩu tán mất. Anh An chỉ đang cố gắng giữ lại cho 2 bé những gì mà anh ấy dành cho 2 con.

Anh An thắng thì tất cả tài sản trong vụ kiện này sẽ trao cho 2 con gái chung tại Mỹ ngay lập tức. Anh An mà thua thì 2 bé gái sẽ không có bất cứ tài sản riêng nào nữa cả. Nếu vụ kiện tiếp tục kéo dài thì khác gì 13 năm qua, cho người xấu có thêm thời gian biến có thành không.

Thảo luôn mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những người xứng đáng. Nhất là các bé nhỏ ạ" .