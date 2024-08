Phan Như Thảo ra mắt dự án mới cho cộng đồng phun xăm thẩm mỹ

Ngày 28/8/2024, sự kiện ra mắt Giải thưởng Phun xăm nghệ thuật xuất sắc Việt Nam 2024 do New Beauty Global tổ chức và được bảo trợ truyền thông bởi Tạp chí Nữ Doanh Nhân, Step in Style và Global Entertainment & Media, đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Người mẫu, doanh nhân Phan Như Thảo đảm nhận vai trò là trưởng BTC và BGK. Phó BTC, cố vấn truyền thông của chương trình là ông Lê Bá Hải Siêu.



Tại sự kiện, Phan Như Thảo chia sẻ mong muốn mang tâm huyết và kinh nghiệm bản thân đã tích lũy trong hơn 8 năm làm nghề giúp các tài năng trong ngành phun xăm thẩm mỹ tỏa sáng và khẳng định bản thân. Cô cho biết: "Mọi người luôn thắc mắc vì sao Thảo đã có quá nhiều việc để đảm đương như kinh doanh bất động sản, nhà hàng khách sạn nhưng vẫn quyết định tổ chức sự kiện này. Thật sự, đây là dự án bản thân Thảo đã ấp ủ từ lâu sau 8 năm bước chân vào ngành này. Với kinh nghiệm và mối quan hệ trong nghệ thuật, Thảo mong muốn tổ chức một chương trình thường niên dành cho cộng đồng phun xăm, một tổ chức nêu cao sự minh bạch và công bằng, nơi mà các bạn làm nghề này có thể tin tưởng".

Phan Như Thảo, từng là gương mặt đình đám trong làng giải trí Việt. Cô có thời gian tạm gác sự nghiệp sau khi kết hôn với doanh nhân Đức An vào năm 2015 để tập trung chăm lo cho gia đình. Gần đây, cô trở lại với vai trò MC và lấn sân sang kinh doanh, nổi bật với dịch vụ phun xăm thẩm mỹ Filas - Plasma và các giải pháp làm đẹp công nghệ cao. Không chỉ dừng lại ở vai trò doanh nhân, Phan Như Thảo còn mong muốn chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, qua đó nâng cao vị thế của nghề phun xăm thẩm mỹ trong thời đại công nghệ và tự động hoá.

Đồng hành cùng người mẫu trong sự kiện này là Lê Bá Hải Siêu nổi tiếng với tầm nhìn chiến lược và sự nhạy bén trong lĩnh vực truyền thông và quản lý nghệ sĩ. Anh từng là cố vấn truyền thông, hỗ trợ truyền thông cho nhiều người đẹp như hoa hậu Ngọc Diễm, Julia Hồ, Đinh Phương Ánh, Diễm Hương…, góp phần tạo dựng thành công cho nhiều nghệ sĩ và thương hiệu hàng đầu, nhờ khả năng kết nối thương hiệu với khách hàng một cách thực tế và hiệu quả.

Ngoài ra, sự kiện ra mắt quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như MC Vân Hugo, ca sĩ Lou Hoàng, NTK Đỗ Long, diễn viên Kim Tuyến, Diễm Châu... cùng các chuyên gia hàng đầu trong ngành phun xăm tại Việt Nam như Thủy Tiên Phạm, Linh Thúy Diễm, Hải Phạm, Diễm Nguyễn,...

Sự kiện ra mắt Giải thưởng Vietnam PMU’s Best Idol 2024 là hoạt động mở đầu trong chuỗi chương trình của Vietnam PMU Best Idol 2024. Dự kiến, BTC sẽ thực hiện các chương trình workshop, đào tạo về kỹ năng nghề, tư duy kinh doanh, quản trị, giao lưu, gặp gỡ hơn 1000 chuyên gia, chủ salon, doanh nhân, người nổi tiếng để mở rộng kết nối và đêm gala trao giải Top 100 PMU Best Idol 2024, Top 100 PMU Best Salon 2024.

Về Vietnam PMU Best Idol

Thần Tượng PMU Xuất Sắc Việt Nam - Vietnam PMU's Best Idol là thương hiệu hoạt động với sứ mệnh tạo ra một cộng đồng, mang đến các chương trình đào tạo kỹ năng, tư duy kinh doanh, cơ hội kết nối, bệ phóng giúp người thợ phun xăm phát triển.

Các nghệ nhân và salon xuất sắc lọt vào Top 100 của chương trình Vietnam PMU's Best Idol 2024 sẽ không chỉ được tham gia vào các hoạt động đào tạo chuyên sâu và sự kiện giao lưu cùng các chuyên gia hàng đầu, mà còn được vinh danh trong đêm trao giải. Có thể theo dõi thêm về chương trình tại đây: https://www.facebook.com/pmubestidol