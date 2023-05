Phản diện đẹp nhất phim Hàn hiện tại: Visual ăn đứt nữ chính, tân binh học vấn khủng được chú ý vì cái tên

Sau 4 tập đầu tiên của The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi Của Tôi), ngoài bộ ba nhân vật chính thì còn một cái tên cũng được khán giả quan tâm không kém. Đó là Hong Bi Ra, người vào vai Oh Ha Young, con gái của Oh Tae Soo - một trong số những người góp phần giết hại bố Kang Ho (Lee Do Hyun). Kang Ho đã tiếp cận, chiếm lấy trái tim Tae Soo, có vẻ là vì mục đích báo thù. Tuy nhiên anh không thể ngờ, Tae Soo lại hợp tác với bố mình để dàn cảnh tai nạn, hại chết Kang Ho. May mắn là Kang Ho sống sót trong khi đó Tae Soo thì nhiều tháng trôi qua vẫn sống trong sự ám ảnh, không kiểm soát được cảm xúc của mình.



Tính đến thời điểm hiện tại, Tae Soo là nhân vật khiến khán giả bất ngờ nhất. Không ai nghĩ một cô gái xinh đẹp, luôn vui vẻ kia lại là kẻ trực tiếp đẩy bạn trai đến chỗ chết, dù Tae Soo có hơi xấu tính. Khán giả cũng tò mò về phản ứng của cô khi cô biết tình trạng hiện tại của Kang Ho cũng như việc sắp tới cô có tham gia vào những âm mưu xấu xa của bố hay không.

Phân cảnh Tae Soo theo Kang Ho về gặp mẹ (Ảnh: JTBC)

Đảm nhận vai Oh Tae Soo, nữ diễn viên Hong Bi Ra được khán giả yêu mến bởi diện mạo xinh đẹp, kiêu kỳ, đậm chất con gái tài phiệt. So với nữ chính Ahn Eun Jin, Oh Tae Soo có phần nổi bật hơn hẳn về sắc vóc. Thêm vào đó, dù là tân binh, ít kinh nghiệm diễn xuất hơn hẳn so với ba diễn viên chính trong phim nhưng màn thể hiện của Hong Bi Ra lại không thua kém gì các tiền bối.

Hong Bi Ra và nữ diễn viên Ra Mi Ran

Sở dĩ diễn xuất ấn tượng như vậy là bởi Hong Bi Ra được đào tạo bài bản chứ không phải một diễn viên tay ngang. Nữ diễn viên sinh năm 1996 tốt nghiệp Khoa Sân khấu Điện ảnh Đại học Dankook, một ngôi trường danh giá có lịch sử lâu đời tại Hàn Quốc. Rất nhiều gương mặt đình đám của làng giải trí Hàn cũng theo học ngôi trường này như TOP, Jay Park, Ha Ji Won, Jang Hyuk, Park Bo Young, Kim Jong Kook,... Bi Ra cũng từng theo học Khoa Thông tin Thiết kế Trực quan tại Trường Trung học Thiết kế Daejin và được biết đến là một học sinh ưu tú trong thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nhan sắc xinh đẹp của Hong Bi Ra

Có năng khiếu diễn xuất, được đào tạo bài bản lại sở hữu nhan sắc xinh đẹp nên Hong Bi Ra đã được ekip sản xuất bộ phim điện ảnh Beautiful Vampire chủ động gọi đến casting vào năm 2017. Ngay lập tức cô được nhận vai chỉ sau một lần diễn thử duy nhất và chính thức ra mắt với tư cách diễn viên vào năm 2018. Tuy đã làm nghề được 5 năm nhưng số lượng phim Bi Ra tham gia tương đối ít, cho đến nay mới có 2 phim truyền hình, tính cả The Good Bad Mother. Chính bởi vậy cô vẫn là một tân binh với các khán giả của màn ảnh Hàn.

Ngoài phim ảnh, điều khiến Hong Bi Ra được chú ý nhất là nhan sắc xinh đẹp và cái tên Bi Ra rất hiếm có ở Hàn Quốc của cô. Khi được hỏi đây là tên thật hay nghệ danh, Bi Ra chia sẻ: "Đó là cái tên quý giá mà cha đã đặt cho tôi, vì vậy tôi sử dụng nó mà không có nghệ danh". Khán giả kỳ vọng trong tương lai gần, Bi Ra sẽ ghi dấu ấn trên màn ảnh cùng cái tên đặc biệt này.

Nhan sắc xinh đẹp của Hong Bi Ra

Tổng hợp