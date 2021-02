Phần cuối To All The Boys ngập tràn “cẩu lương”, SNSD lẫn BLACKPINK “quẩy banh nóc” nhạc phim

Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim!



Loạt phim To All The Boys gây thương nhớ ngày nào đã quay trở lại Netflix trong dịp Valentine vừa rồi để viết nốt câu chuyện lãng mạn giữa cô nàng Lara Jean (Lana Condor) và anh bạn trai ngọt ngào Peter (Noah Centineo). Được ca ngợi là phim teen thế hệ mới nổi bật nhất, phần cuối mang tên To All the Boys: Always and Forever (tựa Việt: Những Chàng Trai Năm Ấy: Mãi Yêu) đã hoàn thành tốt vai trò của mình trong việc tạo nên bộ 3 phim hoàn chỉnh. Dưới bàn tay đạo diễn Michael Fimognari, nguyên tác tiểu thuyết gốc khi lên phim cũng rất nguyên vẹn và đặc biệt còn được “thổi hồn” sinh động hơn bởi tương tác chân thực của dàn diễn viên chính.

Lấy cảm hứng chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nữ nhà văn Jenny Han, mối tình học đường này xuất phát từ một hộp thư tình bí mật đã vô tình bị gửi đến tay người nhận - là hội tất cả những anh chàng mà nữ sinh Lara Jean Covey từng cảm nắng. Nếu như phần 1 tập trung vào giải quyết sự cố gửi nhầm thư, cũng như khai thác mối quan hệ chớm nở giữa Lara Jean và Peter (một trong những người nhận được thư tình) thì phần 2 lại đưa ra chướng ngại vật “người thứ 3” để đôi trẻ chứng minh tình yêu chân thành nhất.

Trailer chính thức của To All the Boys: Always and Forever

Phần phim mới năm nay tiếp tục mang đến trở ngại là khả năng yêu xa khi Lara Jean và Peter sắp sửa tốt nghiệp trung học. Giữa tình yêu tuổi trẻ và những dự định tương lai quan trọng, Lara Jean bắt đầu cảm thấy mông lung và không thể quyết đoán, nhất là khi cô nàng vừa trượt mất cơ hội vào trường Đại học ưa thích.

Phần cuối giữ nguyên phong độ dễ thương và... dễ hiểu, chưa kịp xem 2 phần đầu vẫn có thể bắt nhịp nhanh chóng

Không cần xem lại To All the Boys I Loved Before hay To All the Boys: PS I Still Love You, người xem vẫn có thể dễ dàng hiểu được phần phim thứ 3 vì nội dung đơn giản, dễ đoán và khá tương tự vô vàn mô típ phim rom-com tuổi teen khác. Mặc dù Lara Jean từng suýt “cắm sừng” Peter trong phần 2 thì rồi sự kiện này cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến bộ phim mới, bởi nội dung chủ yếu miêu tả từng bước trưởng thành trong tình yêu của đôi trẻ, những diễn biến cũ cũng chỉ hiếm hoi xuất hiện nhằm phục vụ cảnh “flashback” nên đừng lo nếu chưa xem hết 2 phần phim trước nhé!

Nội dung To All The Boys 3 được khai thác đơn giản hơn, không xuất hiện drama căng thẳng nhưng lai ăn điểm ở tiết tấu nhẹ nhàng, phù hợp với khán giả tuổi teen

Đúng với đặc điểm nhẹ nhàng, mơ mộng và hơi “sến súa” của bản gốc văn học, To All The Boys 3 đang nhận được nhiều khen ngợi bởi không phô trương hay “nhuộm hồng” khái niệm tình yêu. Có những khoảnh khắc phim ảnh gần với đời sống đến độ khán giả có thể cảm thấy chuyện tình mình cũng từng vướng phải khó khăn khờ dại như đôi nam nữ chính: từ vấn đề chọn Đại học, chọn nơi sống rồi chấp nhận yêu xa…Mọi khía cạnh yêu đương thời hiện đại đều được đề cập rất nhịp nhàng, tạo drama từng chút một chứ không “quay xe” quá đà hay xây dựng nhiều tình tiết vô lý.

Lara Jean và Peter tâm sự qua điện thoại như bao cặp đôi yêu xa khác

Lời khen của netizen Việt dành cho bộ phim

Cái kết tình yêu nói không với “trà xanh”, đẹp như mơ mà vẫn sát thực tế yêu xa của Gen Z

Chuyện tình nam thanh nữ tú tuổi mới lớn thực ra không còn mới lạ trong điện ảnh, nhưng riêng sở hữu “phản ứng hóa học” tốt như trong loạt To All The Boys thì lại là chuyện khác. Màn hóa thân tự nhiên của sao nữ gốc Việt Lana Condor và nam thần điển trai Noah Centineo đã góp phần lớn vào công cuộc thu hút fan hâm mộ. Riêng phần phim cuối lại càng tạo cơ hội bùng nổ diễn xuất vì lúc này nam nữ chính hóa giải mọi hiểu lầm và chỉ đơn giản là ở bên nhau, động viên nhau và “chiêu đãi” fan bằng hàng loạt nụ hôn ngọt lịm.

“Chemistry” khủng tạo nên nhiều phân cảnh lãng mạn thực sự

Thậm chí còn có nụ hôn “giường chiếu” ngây ngất thôi rồi

Không còn anh chàng “tuesday” John Ambrose năm nào, “phản diện” mới trong phim lại đến từ thực tế phũ phàng: Lara không được nhận vào chung trường Đại học Stanford với Peter. Chuyến đi thực tế tới New York sau đó cũng khiến cô nàng say mê thành phố sôi động này và cân nhắc lựa chọn giữa trường Berkeley - nơi chỉ cách khu Peter ở 1 giờ đi lại, và NYC - điểm đến tuyệt vời và đáng mơ ước nhất.

Lara Jean say mê cuộc sống New York, không chắc ở gần Peter khi lên Đại học

Chuyện yêu đương trong phần 3 mang tính trưởng thành, đòi hỏi đôi trẻ phải tự quyết đoán nhiều hơn hậu tốt nghiệp trung học

Nếu bạn đang quá ngán ngẩm trước những drama quen thuộc về “trà xanh”, ghen tuông hay twist tay ba, tay tư rắc rối rồi thì hãy yên tâm vì To All The Boys 3 như thể một viên chocolate ngọt ngào. Đôi “gà bông” trong phim lúc đắng, lúc ngọt vì yêu xa nhưng tựu chung có vượt qua chông gai được thì mới dám mong đợi hạnh phúc mãi mãi về sau.

Thành viên gia đình có thêm đất diễn thú vị, đúng kiểu “đường về nhà là vào tim ta”

Nhân vật chính chỉ có hai người thôi nhưng ekip phim luôn biết cách phát triển tình bạn và gia đình xung quanh Lara Jean với chiều sâu đáng kinh ngạc, cho dù đó là mối quan hệ của ba chị em gái nhà Covey, tình bạn đẹp với BFF Christine (Madeleine Arthur) hay chuyện người cha góa vợ của Lara (John Corbett) đi thêm bước nữa.

Yếu tố gia đình sẽ xuất hiện nhiều hơn trong phần 3 với hàng loạt thông điệp sâu sắc

Gia đình Covey xuất hiện ngay đầu phim với chuyến du lịch đến Seoul, Hàn Quốc để 3 chị em lai Á có thể tìm về nguồn cội và kết nối di sản văn hóa. Chuyến đi là cơ hội để tình chị em thêm gắn bó, bên cạnh đó là cảm xúc gần gũi hơn đối với Trina (Sarayu Blue) - bạn gái mới của bố Lara Jean. Chỉ tiếc là những phân đoạn quay ở nước ngoài này lại hơi ngắn, chưa kịp miêu tả hết những hoạt động khám phá Hàn Quốc thú vị như trong sách thì đã nhanh chóng quay về Mỹ.

May mắn là nhà Covey còn kịp du lịch đến Hàn Quốc trước mùa dịch!

Chuyến đi đặc biệt gắn kết mọi thành viên trong gia đình Lara Jean, đặc biệt chào đón cô hàng xóm tốt bụng Trina

Gia đình “đàng trai” cũng có dịp đoàn tụ lại trong phần phim cuối ý nghĩa. Peter không chỉ đối mặt với stress tuổi sinh viên mà còn đồng thời học cách tha thứ và chấp nhận người cha đã từng bỏ rơi mình trong quá khứ. May mắn là bên cạnh anh chàng đã có Lara Jean, người bạn gái mồ côi mẹ sẵn lòng tâm sự về tình cảm gia đình, giúp Peter hiểu ra đâu là lúc mở lòng thích hợp.

Peter hóa giải mâu thuẫn với cha, gia đình Kavinsky đoàn tụ

Điểm cộng tuyệt vời đến từ nhạc phim, riêng fan K-pop tha hồ vào nhận bài tủ

Xuyên suốt bộ phim 115 phút có gần 50 bài hát phong phú, từ nhạc USUK cho tới K-pop. Nữ chính Lara Jean lần này đã “chơi lớn” di chuyển rất nhiều, trải nghiệm qua vô vàn câu chuyện ở Hàn Quốc, California rồi đến New York, vì vậy, số lượng và thể loại bài hát trong OST cũng phải đa dạng để theo kịp nhịp phim xuyên lục địa.

Biết là kiểu gì sang Hàn Quốc quay phim thì ít nhiều chèn nhạc K-pop, thế mà không ngờ vừa mở phim lên đã nghe ngay giai điệu quen thuộc của “Gee” khiến fan SNSD bồi hồi nhớ lại bài hát huyền thoại từng làm nên sự nghiệp của 9 cô gái nhà SM.

Vừa vào phim cái đã nhận ra ngay bài hit “Gee” ngày nào của SNSD

Đoạn rap “Pretty Savage” được fan BLACKPINK share rần rần

Hội Blink cũng đang “phát sốt” trước trích đoạn Lisa bắn rap Pretty Savage trong lúc Lara Jean sắp xếp hành lý. Ngoài ra còn có bản hit một thời Wannabe của Spice Girls, bài hát chủ đề Always And Forever cùng nhiều ca khúc Indie khác gây nghiện trong phút chốc.

To All the Boys: Always and Forever hiện đang chiếu trên Netflix và giữ vị trí cao thứ nhì trong bảng xếp hạng Thịnh hành.

Nguồn ảnh: Netflix