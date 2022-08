Phá vỡ những rào cản xưa cũ, đây là cách chiếc TV kỳ lạ này chinh phục giới trẻ

Không thể phủ nhận rằng trong suốt nhiều thập kỷ qua, ngành công nghiệp nghe nhìn đã liên tục biến đổi theo từng giai đoạn khác nhau. Những rào cản và chuẩn mực được đặt ra luôn bị phá vỡ bởi những nâng cấp, sáng chế tiên phong nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của người sử dụng. Dễ nhận thấy nhất là khi chiếc TV của những ngày đầu vẫn chỉ là một thiết bị vô tuyến hình hộp cồng kềnh, nhưng cho đến nay tầm ảnh hưởng của chúng đã thay đổi hoàn toàn phong cách sống của hầu hết chúng ta.

Những tưởng thiết kế của những chiếc TV qua nhiều năm nay gần như đã chạm đến đỉnh, khi các nhà sản xuất TV không làm cách nào cách tân thiết kế của chúng trở nên khác đi ngoài việc làm cho sản phẩm ngày càng mỏng hơn hay nhẹ đi. Cũng chính vì yếu tố "mỏng, nhẹ" quá đỗi phổ biến này mà TV giờ đây dường như rập khuôn về thiết kế, với phần viền màn hình ngày càng nhỏ, kích cỡ ngày càng lớn cùng khung chữ nhật không thay đổi. Và dù có là hãng nào đi chăng nữa, các loại TV phổ thông đều chỉ trung thành với màu trắng tẻ nhạt hay sắc đen đơn điệu đã xuất hiện cách đây hơn một thế kỷ trôi qua.



Vào thời điểm huy hoàng của những chiếc TV siêu mỏng ấy, sẽ chẳng ai nghĩ đến một ngày ý tưởng về chiếc TV sở hữu thiết kế mới lạ hơn sẽ được chắp cánh trở thành hiện thực. Nhưng rồi giờ đây, với mong muốn tạo nên những chuẩn mực mới cho các thiết bị TV, Samsung đã tiên phong kiến tạo nên một “siêu phẩm” công nghệ, vừa mang đến diện mạo hoàn toàn mới cho những chiếc TV, vừa góp phần thúc đẩy cho sự hình thành nên phong cách sống hiện đại của giới trẻ thông qua tác phẩm siêu thực mang tên TV The Serif.

Ở thời điểm hiện tại, giới trẻ ngày càng định hình rõ nét hơn về chủ nghĩa tối giản cả trong phong cách thiết kế lẫn đời sống nhằm giúp họ giảm đi những căng thẳng, áp lực vô hình không đáng có. Với nghịch lý “Less is more”, thế hệ trẻ ngày càng chứng minh được gu thẩm mỹ trông đơn giản nhưng không hề đơn điệu của mình. Giờ đây họ chú trọng tổng thể hơn là chi tiết, lược bỏ những vật dụng rườm rà xung quanh, tạo ra sự sắp xếp không gian đơn giản, thanh bình và có trật tự nhằm mang đến một cảm giác rõ ràng tinh tế những không hề bị trống rỗng. Chính sự lên ngôi của phong cách tối giản, chiếc TV The Serif lập tức chinh phục giới trẻ ngay từ những ngày đầu ra mắt bởi một thiết kế quá đỗi tinh tế và hiện đại mà ta chưa từng bắt gặp trước đây.



Phá vỡ những rào cản tưởng chừng như khó vượt qua suốt hàng trăm năm nay, thay vì một tấm màn mỏng và phẳng quen thuộc, The Serif được lấy cảm hứng từ chữ “I” trong phông chữ có chân tạo nên khung đơn liền mạch và thanh thoát, kết hợp cùng chân đế tháo lắp linh hoạt dễ dàng “hô biến” thành một tác phẩm nghệ thuật đương đại. Cũng nhờ lối thiết kế độc đáo của mình đã giúp The Serif hòa mình hoàn hảo với mọi không gian nội thất trong nhà, thể hiện được tối đa cá tính và gu thẩm mỹ cao cấp của gia chủ.

Chưa dừng lại ở đó, vẻ đẹp tối giản mà hiện đại của The Serif còn trở nên nổi bật hơn khi giờ đây thiết bị này được tô điểm thêm những sắc riêng biệt. Bên cạnh Trắng Tinh Tế vốn đã quá đình đám, sự bổ sung từ sắc Hồng Sáng Tạo và Xanh Thời Thượng càng giúp xóa nhòa ranh giới giữa chiếc TV và món đồ nội thất. Có thể nói, đây là một nước đi táo bạo trong ngành công nghiệp TV khi nhà sản xuất đã mạnh tay đột phá bằng những gam màu hoàn toàn mới so với những phối màu có phần tẻ nhạt của các dòng TV phổ thông. Điều này nghiễm nhiên đã giúp The Serif trở thành mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng trong không gian nội thất tối giản mà giới trẻ đang theo đuổi như hiện nay.

Sức quyến rũ của The Serif không chỉ nằm ở vẻ đẹp thiết kế có một không hai, mà ẩn mình trong chiếc TV này còn là sự phát triển vượt bậc về công nghệ tiềm năng khiến không chỉ giới mộ điệu mà ngay cả các tín đồ công nghệ cũng phải khao khát sở hữu.

Cụ thể hơn, với sức mạnh của tấm nền QLED, The Serif mang đến những hình ảnh, thước phim được tái hiện trên màn hình một cách sống động và chính xác. Song song đó với khả năng “thiên biến vạn hoá", giới trẻ sẽ không phải lo về việc kéo rèm vào những ngày đầy nắng, hay tăng độ sáng cho TV vào những buổi tối cày phim vì TV The Serif 2022 đã rất tinh tế khi trang bị tấm nền chống chói (Matte Display) giúp người xem chẳng cần lo lắng đến bất kỳ nguồn sáng nào làm giảm đi chất lượng hình ảnh, mang đến trọn vẻ đẹp hoàn mỹ của từng khung hình dù thiết bị được đặt trong bất kỳ ngữ cảnh nào mà gia chủ mong muốn.

Dường như, The Serif sinh ra là dành cho nghệ thuật tối giản bởi chính sự tiện ích tối đa trên thiết bị này mà giờ đây chẳng cần rườm rà với ti tỉ các vật dụng linh tinh xung quanh, không gian sống của bạn sẽ trở nên nổi bật hơn rất nhiều khi có sự góp mặt của thiết bị TV này. Chẳng cần màu mè hoa mỹ, The Serif hội tụ đủ sự tinh tế và nghệ thuật nhằm tạo nên cách bài trí gian phòng cực kỳ ấn tượng. Điều này đã minh chứng từ việc The Serif sở hữu chân đế linh hoạt có thể tháo rời, cho đến sự tiện ích tối đa nằm ở thiết kế như một chiếc kệ để điều khiển hay những vật dụng trang trí nhỏ xinh. Chính sự tối giản không cần thỏa hiệp với tiện nghi này đã mở đường cho những chuẩn mực sống hiện đại mới của giới trẻ.

Bằng cách suy nghĩ không theo lối mòn, Samsung đã tiên phong sáng tạo nên con đường riêng mang đến xu hướng mới cho thiết kế TV nói riêng và thị trường đồ gia dụng điện tử nói chung. Nâng chiếc TV lên một tầm cao mới, khi giờ đây không chỉ là thiết bị để xem các chương trình giải trí đơn thuần nữa, mà chúng đã trở thành "vật phẩm nghệ thuật" trong không gian sống thể hiện gu thẩm mỹ mang đậm bản sắc riêng của giới trẻ.

Giờ đây, giới trẻ đã chính thức tạm biệt với những rào cản xưa cũ để chào đón một chuẩn mực sống hoàn toàn mới thông qua sự bùng nổ trong phong cách tối giản. Với thiết kế và màu sắc đầy sáng tạo, phóng khoáng mà vẫn mang sự tinh tế, nhẹ nhàng, TV The Serif chắc chắn sẽ mang đến không gian sống độc nhất và sáng bừng hơn bao giờ hết.

