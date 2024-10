Pha nhảy số cực nhanh của Xoài Non khi Gil Lê bị chê "33 tuổi quá già", nhắc luôn chuyện cầu hôn

Xoài Non (Phạm Thuỳ Trang, SN 2002) và Gil Lê (Lê Thanh Trúc, SN 1991) nhất định là couple nhận được nhiều sự chú ý nhất hiện nay. Sau khoảnh khắc bị phát hiện "khoá môi" trên sân pickleball, cả hai thoải mái thể hiện tình cảm với nhau hơn. Netizen còn phát hiện Gil Lê đã dẫn Xoài Non về ra mắt ba mẹ mình, và phản ứng của phụ huynh Gil Lê với nàng hot girl cũng rất dễ chịu.

Điều này khiến fan càng mong chờ vào cái kết đẹp cho cặp đôi. Như mới đây, Xoài Non đã có pha bảo vệ người yêu cực đáng yêu và đang được share khắp cõi mạng.

Trong một livestream với nhóm bạn, Xoài Non nhận được bình luận của dân mạng khi chê Gil Lê "33 tuổi là già rồi". Trong khi một người bạn của nàng hot girl thì bênh Gil Lê bằng cách "33 tuổi thì già cái gì", Xoài Non lại "tâm cơ" hơn khi hài hước trêu lại: "Không, già đó nha. Chị phải nói già để em được cưới, chị hiểu không. Người ta cầu hôn em liền".

Phản ứng cực đáng yêu của Xoài Non khi Gil Lê bị chê già.

Phản ứng đáng yêu của Xoài Non vừa bảo vệ người yêu, lại vừa cho thấy tình cảm của cả hai đang tốt cỡ nào. Ai cũng phải công nhận Xoài Non đang quá chìm đắm trong tình yêu rồi. Và có lẽ, chính dân tình cũng đang rất ngóng trông khoảnh khắc Xoài Non và Gil Lê về chung nhà với nhau lắm rồi đây!

Một số bình luận nổi bên dưới đoạn video trên:

- "Xoài đáng yêu quá. Nụ cười mất dần sự "liêm sỉ" rồi".

- "Cô hàng xóm nôn cưới và tui mong được ăn cưới online đây".

- "Thấy Xoài yêu ai cũng dốc hết ruột gan cho người ta. Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn là biết liền nè".

- "Xoài nôn cưới lắm rồi. Dân mạng cũng háo hức không kém".

Xoài Non và Gil Lê bên nhau hạnh phúc cỡ này!

Cho đến hiện tại, Xoài Non được công nhận chính là "ngoại lệ" của Gil Lê.

Bởi trước đó, Gil Lê đã vướng nghi vấn hẹn hò với nhiều sao nữ nổi tiếng trong showbiz Việt như Chi Pu, Hoàng Thùy Linh... Dù bị soi hint rõ mồn một nhưng Gil Lê vẫn giữ im lặng và không chia sẻ gì thêm. Tuy nhiên hiện tại, Gil Lê lại không ngần ngại thoải mái xuất hiện cùng Xoài Non trên mọi mặt trận và còn khẳng định mối quan hệ của cặp đôi giữa nơi đông người.

Xoài Non và Gil Lê cũng từng không ngại nhắc về chủ đề đám cưới trong các màn livestream cùng nhau. Trong một lần, Xoài Non đã gọi Gil Lê và chú rể và liên tục trêu đùa: "Mọi người đang bảo ai xui anh đi mặc vest đó. Không có dám vô nữa kìa". Điều này cho thấy cả hai cũng rất hào hứng với đám cưới và đi dường dài với nhau đó nha!

Xoài Non đến ủng hộ Gil Lê trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió.

Thời gian gần đây, Gil Lê xuất hiện trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Xoài Non liên tục đến hậu trường ủng hộ và công khai ôm người yêu của mình. Cô còn xuất hiện cùng xe food truck ủng hộ Gil Lê, đến mức MisThy còn "ấm ức" khi thấy hình ảnh ngọt ngào này: "Đến giờ đã 8 năm (PV - quen với Xoài Non) rồi mà chưa một lần được support cỡ này".