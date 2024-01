Park Hyung Sik: Ca sĩ thần tượng trở thành diễn viên đoạt nhiều giải thưởng

Nam diễn viên điển trai của phim truyền hình Hàn Quốc Park Hyung Sik đã tận hưởng một lối sống xa hoa trong hơn một thập kỷ qua nhờ vào nguồn thu nhập từ ca hát và diễn xuất đang tăng trưởng theo cấp số nhân và có vị trí thống trị thành công trong làng giải trí xứ sở kim chi.

Với những bộ phim đình đám như Strong Girl Bong-soon được ghi nhận về thành tích thu hút khán giả, nam diễn viên đã thành công ghi lại dấu ấn với tư cách là một trong những ngôi sao được săn đón nhất ở Hàn Quốc.

Gia nhập làng giải trí với tư cách là ca sĩ thần tượng

Sinh ngày 16/11/1991, Park Hyung Sik là người gốc Yongin, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Từ khi còn nhỏ, anh đã thể hiện sở thích ca hát và cuối cùng bắt đầu tập luyện để trở thành thần tượng K-pop.

Thuở mới gia nhập làng giải trí, Park trở thành thực tập sinh K-pop của Công ty Star Empire Entertainment và góp mặt trong video âm nhạc của đĩa đơn "Date" năm 2009 của nhóm nhạc thần tượng Jewelry S.

Anh ra mắt chính thức với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc ZE:A cùng với album Nativity vào ngày 7/1/2010. Đĩa hát đầu tay đạt vị trí số 1 trên cả Bảng xếp hạng Album và Bảng xếp hạng nghệ sĩ trên Daum, chỉ 24 giờ sau khi phát hành.

Cùng năm đó, Park Hyung Sik cũng xuất hiện với vai trò khách mời trong nhiều bộ phim truyền hình, bao gồm Please, Gloria, Prosecutor Princess và Marry Me.

Tuy đạt được danh tiếng sau khi ra mắt cùng nhóm ZE:A nhưng niềm yêu thích lĩnh vực giải trí của Park đã thúc đẩy anh chuyển hướng sự nghiệp sang diễn xuất rồi trở thành diễn viên thực thụ.

Ngôi sao Our Blooming Youth bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Hàn Quốc vào năm 2019. Anh được phân công về cục cảnh sát quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Phòng thủ Thủ đô và xuất ngũ vào tháng 1/2021.

Park có tin đồn hẹn hò với rapper chính của nhóm nhạc nữ SM Entertainment aespa, Giselle.

Lấn thân diễn xuất và tìm được chân ái

Nổi tiếng với những vai diễn mang vẻ chín chắn, trưởng thành và đầy sắc thái, Park Hyung Sik đã liên tục “chiêu đãi” người xem bằng nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh Hàn Quốc đình đám trong những năm qua.

Một số tựa phim nổi tiếng nhất trong danh danh sách những tác phẩm mà anh tham gia là Dummy Mommy (2012), Sirius (2013), High Society (2015), Hwarang: The Poet Warrior Youth (2016), Elisabeth (2018), Juror 8 (2019), Happiness ( 2021), Out Blooming Youth (2023) và Doctor Slump (2024).

Nói về tình yêu của mình với nghề diễn trong một cuộc phỏng vấn với tờ Hindustan Times, Park chia sẻ: “Kể từ bộ phim truyền hình Những người thừa kế (The Heirs), tôi đã học hỏi và thu thập được những hiểu biết sâu sắc về diễn xuất. Thời gian trôi qua, dường như những kinh nghiệm tích lũy một cách tự nhiên đã được phản ánh thông qua diễn xuất của tôi. Tôi muốn trở thành một diễn viên sâu sắc và giỏi nghề, thể hiện được nhiều khía cạnh của cuộc sống”.

Thu nhập tốt đến từ các vai diễn thành công

Theo thông tin được tiết lộ trên tờ South China Morning Post, Park Hyung-sik có tài sản ròng khoảng 4 triệu USD.

Nguồn tài sản của anh chủ yếu đến từ việc phát trực tuyến sản phẩm âm nhạc, bán album, các dự án âm nhạc trong khi anh còn là thành viên của nhóm ZE:A, tiền bản quyền, các dự án nhóm với Wooga Squad, các dự án diễn xuất, quảng cáo và làm đại diện quảng bá thương hiệu.

Sự nghiệp phim ảnh nhiều màu sắc trải dài qua từng năm

Sau hai thập kỷ hoạt động trong làng giải trí, Park Hyung Sik đã được công nhận là góp phần mang đến thành công cho một số bộ phim truyền hình và điện ảnh mang tính biểu tượng nhất của làng giải trí Hàn Quốc.

Vai diễn đầy mơ mộng của Park về nhân vật CEO Ahn Min-hyuk ở một trong những bộ phim truyền hình hay nhất trong sự nghiệp của anh là Strong Girl Bong-soon (2017) đã mang về cho anh chiếc cup Nam diễn viên được yêu thích tại Giải thưởng Seoul danh giá.

Park Hyung-sik trong Strong Girl Bong-soon (2017)

Là một trong những bộ phim truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc và là vai chính đầu tiên của Park, bộ phim hài lãng mạn này đã ghi nhận tỷ suất người xem trên toàn quốc đạt hơn 8,96%, theo Nielsen Korea.

Ngoài ra, phần phụ của loạt phim này có tựa đề Strong Girl Nam-soon, với sự tham gia của Lee Yoo-mi, cũng đã được công chiếu trên JTBC vào ngày 7/10/2023 thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trong và ngoài Hàn Quốc.

Năm 2011, Park bắt đầu sự nghiệp sân khấu của mình với vai diễn cùng với Ryeowook của Super Junior trong vở nhạc kịch Temptation of Wolves. Chuyển thể từ bộ phim rất nổi tiếng cùng tên với sự tham gia của Kang Dong Won và Jo Han Seon, vở nhạc kịch này đã thu hút khán giả Hàn Quốc đến Coex Artium Hyundai Art Hall, nơi vở kịch được trình chiếu kéo dài cho đến ngày 30/10/2011.

Sau đó, chàng ca sĩ kiêm diễn viên này đã giành được một số vai diễn đầy hứa hẹn trong các bộ phim truyền hình, bao gồm I Remember You (2012), Dummy Mommy (2012), Sirius (2013) và vở nhạc kịch thứ hai Gwanghwamun Love Song (2013).

Park trở nên nổi tiếng ở Hàn Quốc sau khi tham gia chương trình tạp kỹ Real Men vào tháng 6/2013, nơi anh được mệnh danh là "Lính nhí".

Sau đó, nam diễn viên tiếp tục đóng vai Jo Myung Soo - một quý tử giàu có, trong bộ phim mang tính biểu tượng có sự xuất hiện của Lee Min Ho – Những người thừa kế. Bộ phim truyền hình lãng mạn Hàn Quốc này đã liên tục đứng đầu bảng xếp hạng với tỷ suất người xem tập cuối là 25,6%, theo Nielsen Korea.

Sau đó, Park tham gia vở nhạc kịch thứ ba, Bonnie & Clyde vào tháng 9/2013 và vở nhạc kịch thứ tư, The Three Musketeers, vào năm 2014.

Vào tháng 8 cùng năm, nam diễn viên đóng cặp với ngôi sao kỳ cựu Yoo Dong Geun trong bộ phim gia đình What's With This Family do Jeon Chang Geun làm đạo diễn, câu chuyện kể về cuộc sống hàng ngày của một gia đình kỳ quặc và được người hâm mộ coi là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng nhất mọi thời đại.

Bước đột phá lớn của Park đến vào năm 2015 với bộ phim High Society của đạo diễn Choi Young-hoon. Bộ phim lãng mạn này đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ giới phê bình và thậm chí còn mang về cho anh giải Nam diễn viên xuất sắc trong phim truyền hình ngắn tập tại Lễ trao giải Phim truyền hình SBS lần thứ 23.

Theo tờ Soompi tiết lộ, là một trong những diễn viên Hàn Quốc được trả lương cao nhất, Park Hyung-sik kiếm được khoảng 8.400 USD mỗi tập phim khi xuất hiện trong các bộ phim truyền hình thời điểm năm 2015.

Park tiếp tục thể hiện sự đa tài của mình với bộ phim cổ trang năm 2016 Hwarang: The Poet Warrior Youth và phim ngắn lãng mạn Two Rays of Light của đạo diễn nổi tiếng Hur Jin Ho.

Anh tiếp tục góp mặt trong bộ phim truyền hình pháp luật Mỹ Suits chuyển thể sang phiên bản Hàn và tiếp tục giành được Giải thưởng Netizen tại Lễ trao giải Phim truyền hình KBS 2018 với vai diễn Go Yeon-woo, một luật sư đang lên với trí nhớ tuyệt vời. Ngoài ra, bộ phim còn ghi nhận tỷ suất người xem tập cuối đáng kinh ngạc là 10,7% trên toàn quốc, theo Nielsen Korea.

Ngôi sao Dummy Mommy ra mắt màn ảnh rộng vào năm 2019 với bộ phim Juror 8 do Hong Seung-wan đạo diễn, phim dựa trên bộ phim Mỹ năm 1957 12 Angry Men với sự tham gia của Henry Fonda và Lee J. Cobb.

Park đã giành được giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Hiệp hội phê bình phim Hàn Quốc lần thứ 39 nhờ diễn xuất xuất sắc trong Juror 8 và được đề cử Nam diễn viên mới xuất sắc nhất (Phim) tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 40 và Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 56.

Theo thống kê của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, bộ phim đã thu về hơn 1.752.036 USD tại phòng vé trên toàn thế giới.

Trong những năm sau đó, Park là người đã góp sức vào sự thành công của ngành giải trí Hàn Quốc nhiều bộ phim ăn khách khác.

Năm 2021, Park đóng vai chính trong bộ phim kinh dị về ngày tận thế Happiness của Studio Dragon với vai Thám tử Jung Yi Hyun. Sau đó, anh xuất hiện trong mini-series âm nhạc lãng mạn Soundtrack #1 cùng với bạn diễn Han So-hee vào năm 2022.

Nam diễn viên Happiness cũng xuất hiện trong chương trình thực tế ăn khách IN THE SOOP: Friendcation của Disney Plus Hotstar với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc Wooga Squad, bao gồm ca sĩ BTS V, rapper Peakboy và các diễn viên Choi Woo-sik và Park Seo-joon.

Theo hãng truyền thông K-popmap, chương trình này đã đạt được vị trí xếp hạng số 1 tại Nhật Bản và số 2 tại Hàn Quốc sau khi phát sóng vào ngày 22/7/2022.

Gần đây, Park đang đạt được thành công cao với bộ phim đình đám năm 2023 Our Blooming Youth của anh. Bộ phim do Lee Jong-jae đạo diễn kể về câu chuyện tình lãng mạn lịch sử đã trở thành một trong những bộ phim truyền hình Hàn có rating cao nhất năm với điểm 7,7 vững chắc trên IMDb.

Hiện tại, Park Hyung Sik đang đảm nhiệm vai một bác sĩ thành công trong dự án phim mới nhất của anh - bộ phim về đề tài y khoa trên Netflix năm 2024 - Doctor Slump.

Các hoạt động kinh doanh sinh lợi, các bài xã luận và chứng thực thương hiệu bên cạnh các dự án diễn xuất, nỗ lực kinh doanh của Park cũng đóng góp đáng kể vào giá trị tài sản của anh. Nam diễn viên sở hữu công ty quản lý P&Studio do anh thành lập vào năm 2021. Một số nhân vật nổi tiếng Hàn Quốc dưới trướng anh là cựu thành viên Oh My Girl Gong Ji Ho và nam diễn viên Sung Yu Bin.

Ngoài ra, Park còn là Đại sứ danh dự của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc vào năm 2012. Anh cũng là đại sứ thương hiệu của Pret-a-Porter Busan cho Tuần lễ thời trang Busan cùng năm. Trong khi đó, vào tháng 4/2022, thương hiệu chăm sóc da Avoskin của Indonesia đã công bố diễn viên The Heirs là đại sứ thương hiệu toàn cầu của họ.

Nam diễn viên điển trai cũng xuất hiện trong nhiều bài viết của tờ Elle Men Singapore và Pin Prestige China, cũng như các tạp chí Hallyu và Star Focus của Hàn Quốc.

Với hơn 11,9 triệu người theo dõi trên Instagram tính đến tháng 1/2024, Park kiếm được khoảng 10.000 đến 100.000 USD cho mỗi bài đăng hoặc chiến dịch quảng bá thương hiệu từ nền tảng mạng xã hội.

Có thể nói, dù là với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc hay diễn viên độc lập, Park Hyung Sik đều thể hiện tài năng với tinh thần chuyên nghiệp để có được những thành công và sự yêu mến ngày một tăng lên của người hâm mộ.