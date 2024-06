Mới đây, bộ đôi Park Bo Gum và Suzy đã cùng xuất hiện trong chương trình The seasons: Artist with Zico để quảng bá cho bộ phim mà cả 2 đóng cặp cùng nhau. Cả 2 cùng chọn trang phục trắng tinh khôi cực tông xuyệt tông.

Cặp trai tài gái sắc diện trang phục trắng đồng bộ

Bên cạnh những phần giao lưu với Host Zico, Park Bo Gum và Suzy còn chiêu đãi khán giả loạt tiết mục văn nghệ, từ nhạc phim đến nhạc bất hủ cũng đều chấp hết. Bộ đôi đã thể hiện các ca khúc Holiday, Remember me + WISH : Wonderland is here, Somthin' stupid, Satellite. Ngoài việc song ca, Park Bo Gum còn trổ tài đệm đàn cho Suzy. Giọng hát ngọt ngào, visual siêu cuốn của cả 2 khiến các fan lại được dịp đẩy thuyền, chỉ mong bộ đôi "phim giả tình thật" ngay và luôn!

Park Bo Gum đệm đàn hát Satellite cùng Suzy

Park Bo Gum hát Holiday cùng Suzy

Park Bo Gum và Suzy nhún nhảy cùng Somethin' stupid

Park Bo Gum và Suzy hát Remember me + WISH : Wonderland is here

Cả 2 song ca vô cùng ăn ý

Park Bo Gum còn trổ tài đệm đàn

Ít ai biết ước mơ ban đầu của Park Bo Gum là trở thành ca sĩ chứ không phải diễn viên. Park Bo Gum từng theo học piano từ nhỏ, có năng khiếu ca hát và luôn cố gắng giảm cân để nuôi ước mơ thành ca sĩ. Năm học lớp 11, Park Bo Gum đã bắt đầu đi thử giọng ở các công ty giải trí để tìm kiếm cơ hội.

Thật bất ngờ, người khác thi trúng một nơi đã khó, Park Bo Gum lại được cả 3 ông lớn SM, JYP và YG đánh giá cao và đưa ra lời mời trở thành thực tập sinh. Thế nhưng Park Bo Gum lại ký hợp đồng với SidusHQ - một công ty chuyên quản lý diễn viên, với lý do đây là công ty đầu tiên liên hệ với anh. Tại công ty này, Park Bo Gum đã khám phá ra năng khiếu diễn xuất và chuyển hướng sự nghiệp sang làm diễn viên. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn sở hữu giọng ca ngọt ngào cùng khả năng chơi nhạc cụ khá điêu luyện.

Mơ ước ban đầu của Park Bo Gum là làm ca sĩ

Nhưng anh lại thành công với vai trò diễn viên

Còn về phía Suzy, cô là một trường hợp chứng minh trình độ của bộ phận casting nhà JYP "không phải dạng vừa đâu". Ban đầu, nữ idol không có ý định thi vào các công ty giải trí mà quyết định tham gia chương trình Superstar K. Trong lúc đợi đến lượt thi của mình, cô đã vào nhà vệ sinh. Ngoại hình nổi bật của cô đã khiến một nhân viên JYP chú ý và bám theo vào tận nhà vệ sinh chỉ để đề nghị Suzy thử giọng tại công ty JYP.

Chỉ trong vòng 1 năm thực tập, cô debut với nhóm miss A và đã nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao hot nhất Kpop. Vì sự nổi tiếng của Suzy mà miss A từng bị gắn mác "Suzy và những người bạn" kèm theo loạt tin đồn về việc nữ idol bị đồng đội tẩy chay. Cuối cùng, nhóm tan rã vào năm 2017 và Suzy vẫn trở thành tên tuổi hot nhất ở thời điểm hiện tại.

Suzy là cựu thành viên miss A

Sau này cô tập trung cho công việc diễn viên nhiều hơn

Park Bo Gum và Suzy đang trong giai đoạn quảng bá cho bộ phim Wonderland. Cả 2 liên tục chia sẻ loạt hình ảnh tình tứ lên trang cá nhân khiến dân tình nhiệt liệt đẩy thuyền. Tuy nhiên, những netizen "tỉnh táo" thì lại cho rằng đây chỉ là cách PR cho phim chứ nếu họ mà hẹn hò thật thì đã không công khai đăng ảnh lộ liễu thế này!

Loạt ảnh tình tứ được đích thân cặp đôi chia sẻ lên MXH

