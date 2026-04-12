P/S bắt tay cùng chuỗi siêu thị GO! trên toàn quốc ra mắt diện mạo mới, tăng trải nghiệm mua sắm

Cận cảnh diện mạo mới của Kem đánh răng số 1 Việt Nam*

Là thương hiệu chăm sóc răng miệng quen thuộc, gắn bó với hàng triệu gia đình Việt qua nhiều thế hệ, P/S không ngừng thay đổi để bắt kịp và đáp ứng tốt hơn thị hiếu của người tiêu dùng hiện đại.

Điểm nhấn đáng chú ý trong đợt tái tung lần này chính là sự thay đổi toàn diện về nhận diện bao bì. Bắt nhịp với xu hướng thẩm mỹ hiện đại, diện mạo mới của P/S được thiết kế theo phong cách tối giản, góp phần nâng tầm hình ảnh thương hiệu và mang lại cảm giác cao cấp, tinh tế cho toàn bộ dải sản phẩm trên quầy kệ.

Không dừng lại ở việc ra mắt diện mạo mới mang tính thẩm mỹ, yếu tố cốt lõi về chất lượng cũng được P/S chú trọng nâng cấp thông qua những đột phá trong công thức. Điển hình như dòng P/S Bảo Vệ 123 nay đã được cải tiến với công thức gấp đôi canxi, giúp tăng cường khả năng bảo vệ, mang lại hàm răng chắc khỏe vượt trội. Bên cạnh đó, dòng P/S Than Hoạt Tính cũng được nâng cấp với hàm lượng than hoạt tính cao hơn gấp 10 lần, vừa hỗ trợ làm trắng răng một cách lành tính, vừa đánh bay hiệu quả các vết ố vàng do thực phẩm đậm màu gây ra.

Trong lần tái tung này, P/S tiếp tục bắt tay cùng hệ thống siêu thị GO! (thuộc Central Retail Việt Nam) để triển khai đồng bộ hoạt động trưng bày, kích hoạt và gia tăng trải nghiệm mua sắm tại điểm bán trên toàn quốc. Sự kết hợp giữa thương hiệu chăm sóc răng miệng hàng đầu và hệ thống bán lẻ hiện đại giúp diện mạo mới của P/S nhanh chóng tiếp cận người tiêu dùng ở quy mô rộng.

Để đánh dấu cột mốc quan trọng này, sự kiện ra mắt đã được P/S tổ chức trang trọng nhưng vô cùng gần gũi tại siêu thị GO! Nguyễn Thị Thập. Mở đầu chương trình, đại diện P/S đã có những chia sẻ ngắn gọn và đầy cảm hứng về mục tiêu không ngừng cải tiến nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc nụ cười cho người Việt.

Hòa chung trong không khí náo nhiệt của buổi sáng mua sắm cuối tuần, đại diện nhãn hàng P/S và đại diện siêu thị GO! (thuộc Tập đoàn Central Retail Việt Nam) đã cùng nhau thực hiện kéo màn khánh thành, khai trương kệ hàng P/S Diện Mạo Mới.

Ông Ankush Wadehra Giám đốc ngành hàng chăm sóc cá nhân khu vực Đông Nam Á và Nhật Bản bắt tay sau khi khai trương kệ hàng P/S diện mạo mới cùng bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng - Giám đốc GO! Nguyễn Thị Thập

Ngay sau màn khai trương, đại diện P/S đã trân trọng trao tặng những bó hoa tươi thắm cho đại diện phía siêu thị. Đây là lời tri ân chân thành, tiếp tục khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược bền chặt giữa thương hiệu và hệ thống phân phối CRV trong hành trình đồng hành chăm sóc nụ cười Việt, hướng tới mục tiêu chung là mang lại giá trị gia tăng tối đa cho người tiêu dùng.

Chiến lược lồng ghép "biểu tượng" và ưu đãi thiết thực

Không khí tại điểm bán càng trở nên "tăng nhiệt" khi khu vực kệ hàng P/S liên tục thu hút khách tham quan. Nhằm tạo thêm niềm vui bất ngờ, nhãn hàng đã trực tiếp trao tặng những chùm bóng bay mang màu sắc nhận diện mới, mang đến bầu không khí tương tác rộn ràng trong dịp cuối tuần.

Trong đợt kích cầu này, P/S đã có một bước đi đầy chiến lược khi kết hợp cùng hình ảnh chiếc bánh mì Baguette trứ danh của GO!. Sự lồng ghép khéo léo này vừa khẳng định nỗ lực đổi mới của P/S, vừa duy trì được sự gần gũi, thiết thực với hành vi mua sắm thường nhật của người tiêu dùng.

Cụ thể, từ ngày 3/4 tới hết ngày 13/4, tại 20 cửa hàng thuộc hệ thống CRV trên toàn quốc, khách hàng khi mua hai tuýp kem đánh răng P/S Trắng Răng Lành Tính (230 g) phiên bản mới sẽ được tặng ngay một ổ bánh mì Baguette đặc trưng của GO!.

Sự kiện ra mắt diện mạo mới tại siêu thị GO! Nguyễn Thị Thập khép lại trong không khí sôi động, để lại nhiều ấn tượng tích cực trong lòng người tiêu dùng. Thông qua lần ra mắt diện mạo mới này, P/S tiếp tục cho thấy khả năng nắm bắt xu hướng, kết hợp hài hòa giữa đổi mới hình ảnh và nâng cấp chất lượng sản phẩm. Không dừng lại ở trải nghiệm mua sắm thú vị, đây còn là bước đi chiến lược giúp thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng Việt, đồng thời mở ra kỳ vọng về những cải tiến đột phá hơn nữa trong tương lai.

*Tính toán dựa trên một phần dữ liệu được báo cáo bởi NielsenIQ trong phạm vi dịch vụ Nghiên Cứu Đo Lường Bán Lẻ của ngành hàng Kem đánh răng trong vòng 12 tháng cộng dồn liên tiếp đến 09/2025, tại Việt Nam (bao gồm Kênh Truyền thống, Kênh Hiện đại, Kênh Sỉ lẻ, ngoại trừ MM Mega Market Việt Nam) (Bản quyền ©2025, Công ty NielsenIQ Việt Nam).