OWEN tung sale bằng video “độc lạ” dịp sinh nhật 16 năm

Ra mắt vào ngày 12/7, đoạn clip sử dụng công nghệ CGI ghi lại hình ảnh chiếc áo sơ mi theo chân máy bay trực thăng thực hiện hành trình "du lịch" từ Bắc vào Nam. Chiếc áo sơ mi vốn quen thuộc với dân văn phòng, nay xuất hiện trong video quảng cáo trẻ trung, sáng tạo đã nhận được lượt tương tác lớn ngay khi ra mắt cùng "cơn mưa" thả tim trên mạng xã hội.



Xem chi tiết tại https://www.youtube.com/shorts/R_Q9NPaCwRo

Đây là TVC nằm trong chuỗi kỉ niệm 16 năm tại Việt Nam của thương hiệu thời trang OWEN. Video mở đầu với hình ảnh chiếc áo sơ mi treo trước tấm pano dưới nền trời xanh ngắt. Áo sơ mi là một trong những sản phẩm đặc trưng của OWEN, mang phong cách đơn giản, lịch lãm mà hãng theo đuổi trong suốt 16 năm qua. Màu trắng của áo nổi bật trên hình ảnh xanh mướt cây cối trên pano, đi cùng slogan: "OWEN 16 years: Footprint in Vietnam".

Giây thứ 3, một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện, mang theo chiếc áo "du lịch" qua 3 địa điểm: Hồ Gươm (TP. Hà Nội), cầu Trần Thị Lý (TP. Đà Nẵng) và Bưu điện TP. Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là những địa danh nổi tiếng mà còn là biểu tượng của ba miền Bắc - Trung - Nam, cho thấy "dấu chân" của OWEN để lại trên khắp mọi miền đất nước.

Ngoài việc sử dụng triệt để gam màu xanh, từ nền trời, hình ảnh pano hay máy bay trực thăng, OWEN cũng nhấn nhá ở những chi tiết tinh tế như số 16 trên thân máy bay, tượng trưng cho hành trình 16 năm của thương hiệu.

Kết thúc TVC, cư dân mạng không khỏi tò mò khi thông điệp được đưa ra chỉ gói gọn trong duy nhất một từ khoá: "dấu chân" (footprint).

Theo OWEN, "Footprint" là sự tiếp nối của thông điệp "One Will, One Way". Trong đó, "con đường" là hành trình và "dấu chân" là dấu ấn được lưu lại. Qua đó, OWEN muốn gửi gắm tới các bạn trẻ thông điệp: Xã hội không quan tâm những điều bạn nghĩ hay con đường bạn đi. Họ chỉ hướng vào những việc bạn đã làm, những "dấu chân" không thể xoá nhoà bạn đã để lại trong suốt hành trình của mình.Thông điệp "dấu chân" mà OWEN còn gửi gắm thể hiện tinh thần kiên định và không ngừng nỗ lực với triết lý bền vững, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và hệ sinh thái.

Mang triết lý "thời trang xanh" vào các sản phẩm từ khi khái niệm này còn xa lạ với đại bộ phận người dân, tới nay, OWEN đã thành công lan tỏa giá trị thời trang bền vững tới cộng đồng. Trong đó, sự ra đời của dòng sản phẩm RENU - dòng sản phẩm sử dụng các nguyên liệu tái chế và thân thiện với môi trường là điểm nhấn cụ thể cho thấy những nỗ lực bền bỉ của thương hiệu.

Thông qua "dấu chân", OWEN còn muốn kể câu chuyện về những hành trình chinh phục thiên nhiên, những chuyến đi tới vùng đất xa xôi, hoang sơ với triết lý "leave nothing but your footprint" - không xâm phạm, không hủy hoại môi trường, chỉ để lại dấu chân của mình. Đó là cách mà hãng thời trang 16 năm tuổi truyền đi thông điệp về việc tôn trọng, bảo vệ môi trường.

Với tuổi trẻ, "dấu chân" còn là biểu tượng của những nỗ lực tiến về phía trước, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Trong cuộc đời mỗi con người, từng bước đi đều để lại dấu ấn trên hành trình chinh phục thành công. Với OWEN, 16 năm đồng hành với người tiêu dùng Việt Nam là những "dấu chân" đồng hành cùng khách hàng, trong cuộc sống và sự nghiệp.

"OWEN luôn mong muốn có sự đồng hành của bạn để cùng tạo nên phiên bản OWEN 16 năm ấn tượng và tự hào", đại diện thương hiệu thời trang nam 16 năm tuổi cho biết.

Chỉ vỏn vẹn 25 giây nhưng TVC của OWEN đã thành công trong việc truyền tải thông điệp mạnh mẽ, gắn liền với triết lý và giá trị cốt lõi của thương hiệu. Đó không chỉ là câu chuyện về 16 năm xây dựng và phát triển, mà còn ghi những "dấu chân" luôn tiến về phía trước để trở thành phiên bản tốt hơn của thương hiệu thời trang nam hàng đầu Việt Nam.

Tại giây cuối cùng trong clip, OWEN thông báo về sự kiện bùng nổ nhất năm: Giảm tới 50% toàn bộ sản phẩm, đồng giá Polo Basic 259K, tặng 50% sơ mi mùa hè Visco,...

Xem thêm tại https://bit.ly/OWENSaleupto50