Outfit đi học hằng ngày của sinh viên "trường con nhà giàu" FPT: Có thực sự toàn đồ hiệu như lời đồn?

Sinh viên bây giờ hầu như ai cũng đều biết cách gây chú ý với các set đồ được "mix and match" rất chỉn chu, sải những bước chân tự tin như đi catwalk dù đang ở trong khuôn viên đại học. Và các bạn trẻ đến từ trường ĐH FPT - ngôi trường thường được gọi vui là "trường F", "trường con nhà giàu"... tất nhiên không phải ngoại lệ.

Dù chẳng phải học tập ở ngôi trường chuyên về thời trang nhưng outfit mà dàn nam thanh nữ tú FPT diện vẫn rất thời thượng và trendy. Không chỉ có vậy, sinh viên FPT còn rất chịu chi vào những outfit. Điều đó có thể kiểm chứng phần nào qua video dưới đây!

"Bóc giá" outfit của sinh viên FPT (Nguồn: @topyofpt)

Xuyên suốt video có thể thấy sinh viên FPT ai cũng sở hữu phong cách ăn mặc riêng. Từ lịch lãm, sang chảnh đến thoải mái, phá cách, style nào của họ cũng nhận được tới tấp lời khen từ cư dân mạng.



Xuất hiện đầu tiên trong video là một cặp đôi diện style cực chất với tông màu chủ yếu là đen - trắng. Dù đơn giản nhưng nó khiến tổng thể bộ trang phục của 2 bạn trở nên cực kỳ dễ nhìn mà không hề nhàm chán. Chi phí để cặp đôi này bỏ ra cho set đồ cũng "sương sương" tiền triệu. Cụ thể, bạn nam mua đôi giày với giá 500 nghìn. Chiếc quần nằm ở mức giá bình dân là 300 nghìn, còn chiếc áo phông bên trong là 250 nghìn. Đắt nhất trong outfit này chính là chiếc áo khoác với giá 550 nghìn đồng. Toàn bộ outfit có giá hơn 1,5 triệu đồng.

Tiếp đến, bạn nữ trong video đã làm tốt khi vừa chọn các món đồ với giá trị vừa phải mà vẫn làm bật lên phong cách cá tính riêng của mình. Theo đó, chiếc giày nữ sinh đi với giá 700 nghìn, quần tất giá 50 nghìn đồng, chiếc váy giá 250 nghìn. Ngoài ra, chiếc áo croptop của cô nàng giá 150 nghìn còn áo khoác giá 500 nghìn. Tổng chi phí cho set đồ này là 900 nghìn.

Cặp đôi diện style cực chất với tông màu chủ yếu là đen - trắng

Đối lập hoàn toàn với cặp đôi ở trước, nữ sinh tiếp theo lại diện lên mình một outfit có phần đơn giản hơn. Được biết, đây là phong cách ăn mặc ưa thích thường ngày của cô bạn. Dù không quá cầu kỳ nhưng cũng đủ để khiến nữ sinh "nổi bần bật" vì độ độc lạ trong outffit đấy nhé!



Cụ thể thì chiếc áo chống nắng bên ngoài của cô nàng có giá... 0 đồng do mang ở quê lên. Chiếc áo phông bên trong là "vô giá" do chỉ được phát cho BTC khi tổ chức sự kiện cho trường. Chiếc quần của nữ sinh là được bố tặng còn chiếc tất là do người yêu cũ mua. Sau tất cả, món đồ có giá trị duy nhất mà cô nàng mang theo mình là đôi giày giá 2 triệu đồng.

Dù không quá cầu kỳ nhưng cũng đủ để khiến nữ sinh "nổi bần bật" vì độ độc lạ trong outffit đấy nhé!

Tương tự, nam sinh kế tiếp cũng sở hữu cho mình một outfit tối giản với toàn là đồ... đi xin. Cụ thể, từ quần đến tất của nam sinh đều không phải bỏ tiền ra mua, duy chỉ có đôi dép "xịn" giá 1 triệu đồng.



Nam sinh tiếp theo xuất hiện cũng sở hữu cho mình một outfit tối giản với toàn là đồ... đi xin

Cuối cùng là một nam sinh với phong thái "rich kid" hơn khi outfit của cậu bạn đều khá giá trị so với các sinh viên bình thường. Cụ thể, chiếc áo nam sinh mặc có giá hơn 950 nghìn đồng, chiếc áo phông bên trong là 600 nghìn. Chiếc quần và đôi giày nam sinh đi đều có giá là 2 triệu đồng. Tổng chi phí cho set outfit là hơn 3,5 triệu đồng.