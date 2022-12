OPPO INNO Day 2022: Các công nghệ "Trao quyền cho một tương lai tốt đẹp hơn"

Ngày 14/12, OPPO tổ chức sự kiện công nghệ thường niên OPPO INNO Day 2022, ra mắt các sản phẩm công nghệ mới để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dùng. Bộ 3 sản phẩm này bao gồm máy theo dõi sức khỏe OHealth H1, SoC điều khiển âm thanh MiriSilicon Y và kính thực tế hỗ trợ Air Glass 2.

Thiết bị theo dõi sức khỏe OHealth H1

OHealth H1 kết hợp sáu chức năng theo dõi dữ liệu sức khỏe dành cho gia đình sử dụng vào một thiết bị duy nhất, bao gồm đo lượng oxy trong máu, điện tâm đồ, thính chuẩn tim phổi, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể và theo dõi giấc ngủ. Thông qua các cảm biến có độ chính xác cao và thuật toán sức khỏe, OHealth H1 sẽ giúp người dùng chăm sóc sức khỏe cả gia đình tốt hơn.

Không giống như kiểu dáng công nghiệp của thiết bị y tế truyền thống, OHealth H1 là một thiết bị có trọng lượng nhẹ chỉ 95g và có các cạnh bo tròn thẩm mỹ và thiết kế hình bầu dục đồng tâm. Điều này giúp người dùng dễ dàng mang theo OHealth H1 đến bất cứ đâu, giúp cho chúng ta tích hợp các phép đo sức khỏe thường xuyên vào thói quen hàng ngày.

SoC điều khiển âm thanh MiriSilicon Y

Sau NPU hình ảnh chuyên dụng đầu tiên do chính OPPO phát triển là MariSilicon X, OPPO đã ra mắt thành viên thứ hai - SoC âm thanh Bluetooth MariSilicon Y hoàn toàn mới. Là một trong những SoC đầu tiên sử dụng công nghệ xử lý N6RF tiên tiến nhất, MariSilicon Y giới thiệu Gói Bluetooth Pro mới nhất do chính OPPO phát triển giúp tăng băng thông Bluetooth lên 50% so với các SoC Bluetooth có thông số kỹ thuật cao nhất trên thị trường.

Được trang bị công nghệ codec URLC độc quyền và một NPU chuyên dụng với sức mạnh tính toán trên thiết bị lên tới 590 GOPS, lần đầu tiên MariSilicon Y có thể truyền âm thanh lossless siêu rõ 24-bit/192kHz chưa từng có qua Bluetooth, mang đến cho người dùng tất cả những lợi ích của kết nối không dây với cùng chất lượng âm thanh như kết nối có dây.

Kính thực tế hỗ trợ OPPO Air Glass 2

Chỉ nặng khoảng 38g, OPPO Air Glass 2 có thiết kế siêu nhẹ nhưng đầy mạnh mẽ bao gồm ống kính dẫn sóng nhiễu xạ SRG đầu tiên trên thế giới do OPPO phát triển. Những thấu kính này sẽ hỗ trợ điều chỉnh tầm nhìn khiến chúng gần như không thể phân biệt được với kính thông thường.

OPPO Air Glass 2 có thể thực hiện cuộc gọi, dịch theo thời gian thực, cung cấp điều hướng dựa trên định vị, chuyển đổi giọng nói thành văn bản cho người khiếm thính và cung cấp nhiều trải nghiệm thông minh hơn. Chiếc kính mới này nhằm thể hiện những khả năng hoàn toàn mới trong tương tác giữa người và thiết bị.

Tại sự kiện, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc sản phẩm của OPPO Toàn Cầu - ông Pete Lau chia sẻ: “Khi đối mặt với thách thức của ngành công nghệ hiện nay, chúng tôi tin rằng cách duy nhất để tiến lên phía trước là tiếp tục đổi mới và phá vỡ những giới hạn. OPPO sẽ tiếp tục mang đến cho người dùng những sản phẩm công nghệ ưu việt nhằm xây dựng cuộc sống thông minh hơn cho tất cả mọi người. Chúng tôi cũng sẽ làm việc với nhiều đối tác để trao quyền cho một tương lai tốt đẹp hơn thông qua Đổi mới nhân văn, tạo ra nhiều khả năng hơn trong trải nghiệm kết nối thông minh”.