Ông Nguyễn Văn Bậm Trợn trúng cử trưởng ấp ở Cần Thơ, vợ tiết lộ bất ngờ về tính cách

Bà Loan cho biết, trước đây khi mới quen chồng, bà chỉ biết tên của ông là Trợn chứ không biết họ tên đầy đủ.

Mới đây, thông tin về danh sách những người trúng cử trưởng ấp tại Cần Thơ được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều thích thú. Bởi trong danh sách trúng cử có nhiều người sở hữu cái tên độc lạ, trong đó có ông Nguyễn Văn Bậm Trợn (SN 1983, trú ấp Phương Hòa, xã Long Hưng, TP Cần Thơ).

Theo kết quả, ông Bậm Trợn được tín nhiệm bầu làm trưởng ấp Phương Hòa với 669 phiếu đồng ý, chiếm 97,95% tổng số hộ dân trên địa bàn.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự tò mò về cái tên của ông Bậm Trợn. Một số cư dân mạng để lại bình luận hài hước: “Nghe tên anh Bậm Trợn mà nhìn mặt anh rất là hiền”; “Tên của anh uy tín quá, thế này thì trưởng ấp nói gì dân cũng nghe răm rắp”.

Ông Bậm Trợn vừa trúng cử trưởng ấp Phương Hòa. (Ảnh: Trang thông tin điện tử xã Long Hưng)

Chia sẻ trên báo Tiền Phong, ông Bậm Trợn cho biết cái tên đặc biệt này được ông bà, cha mẹ đặt cho ông. Theo quan niệm dân gian ngày trước, những cái tên có phần khác lạ thường gắn với mong muốn con cháu dễ nuôi, khỏe mạnh, ít đau ốm.

Tân trưởng ấp kể, khi đi học, mỗi lần được thầy cô gọi tên hay tiếp xúc với người mới quen, thỉnh thoảng ông cũng cảm thấy bỡ ngỡ. Nhưng dần dần, ông đã quen với tên gọi của mình và xem đó là một phần kỷ niệm gắn với gia đình.

Sau khi học xong lớp 12, ông Bậm Trợn tham gia nghĩa vụ quân sự. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông Trợn trở về địa phương và bắt đầu tham gia công tác ở cơ sở. Trong quá trình công tác, ông lần lượt đảm nhận các nhiệm vụ như Ấp đội trưởng ấp Phương Hòa 3, Phó ban Nhân dân kiêm Công an viên. Tháng 7/2026, khi ấp Phương Hòa 3 sáp nhập với ấp Phương Hòa 2 thành ấp Phương Hòa, ông được giao nhiệm vụ trưởng ấp lâm thời.

Ông Bậm Trợn (bên trái ảnh) được nhận xét là có tính cách hiền hậu. (Ảnh: Tiền Phong)

Song song với công việc ở địa phương, ông Bậm Trợn còn làm kinh tế gia đình. Gia đình ông từng trồng mía, quýt, chuối. Do hiệu quả kinh tế không ổn định nên hiện tại, ông chuyển sang trồng keo trên diện tích hơn 9.000m2. Ngoài ra, ông còn làm thêm công việc thu cước dịch vụ viễn thông.

Sau khi trúng cử trưởng ấp, ông Bậm Trợn nhận được nhiều lời hỏi thăm, động viên qua Facebook, điện thoại và ông cảm thấy rất vui.

Bà Đặng Thị Loan, vợ ông Bâm Trợn tiết lộ, trước đây nhà bà và nhà chồng chỉ cách nhau có một con sông. Tuy nhiên, thời gian đầu quen nhau, bà chỉ biết chồng trên Trợn chứ không biết tên đầy đủ của ông. Người phụ nữ vui vẻ tiết lộ: “Tên là vậy chứ anh ấy hiền và ít nói lắm”.

Bà Đặng Thị Loan, vợ ông Bậm Trợn. (Ảnh: Tiền Phong)

Vợ chồng bà Loan có 2 người con gái, bé lớn 17 tuổi, hiện đang lên TP.HCM phụ việc cùng người cậu còn bé nhỏ hiện đang học lớp 8.

Chia sẻ thêm trên báo Dân trí, ông Bậm Trợn cho biết thời gian tới, ông sẽ tập trung giải quyết 2 vấn đề được bà con quan tâm là hạ tầng giao thông và tiêu thụ nông sản. Theo tân trưởng ấp, một số tuyến đường tại ấp Phương Hòa hiện vẫn chưa đạt chuẩn, ảnh hưởng đến việc đi lại, nhất là của học sinh. Ngoài ra, giá nông sản thường xuyên biến động khiến hoạt động sản xuất, tiêu thụ của người dân gặp nhiều trở ngại.

Ông Bậm Trợn sẽ tìm giải pháp phối hợp địa phương để từng bước cải thiện giao thông, quan tâm tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ nông sản, góp phần ổn định đời sống người dân.