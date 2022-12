Ông già Noel và 10 sự thật thú vị

1. Ông già Noel không có thật

Trên thực tế, ông già tuyết, hay còn được gọi là Santa Claus, Father Christmas, không hề có thật. Đây là một nhân vật huyền thoại, có nguồn gốc từ văn hóa Cơ đốc giáo phương Tây.

Ông được miêu tả là một người khôi ngô tuấn tú, với khuôn mặt hiền từ, nhân hậu và luôn đeo kính. Râu ông già Noel nổi bật với một màu trắng xóa, rất dày và dài.

2. Nơi sinh sống của ông già Noel

Có giả định cho rằng, quê hương ông già Noel ở Bắc Cực. Bên cạnh là những chú lùn luôn dành thời gian cùng ông chuẩn bị quà cho trẻ em ở khắp nơi trên thế giới. Giả định này đến từ một nhà làm phim người Mỹ là Thomas Nast, lấy ý tưởng từ bức tranh của chính ông vẽ trên tạp chí Harper của Mỹ.

Ngôi nhà của ông già Noel tại Phần Lan

Tuy nhiên nhiều người lại tin rằng, nhà ông già Noel hiện nay nằm ở thủ đô Korvatunturi, thuộc vùng Lapland, miền Bắc Phần Lan.

3. Văn phòng của ông già tuyết

Tại Phần Lan, bạn sẽ được tham quan văn phòng của ông già tuyết. Nơi này nằm trong một tòa tháp cao, tọa lạc tại trung tâm làng Santa Claus, nơi đường vòng Bắc Cực chạy xuyên qua.

Ngoài ra còn có bưu điện chính thức của Santa Claus. Du khách đến đây có thể mua một lá thư viết sẵn, hoặc tự tay viết ra những lời chúc ấm áp giữa vùng đất ông già tuyết diệu kỳ. Và những bức thư này sẽ được gửi đi với tem chính thức của Santa Claus Arctic Circle.

4. Quần áo của ông già Noel ban đầu không phải màu đỏ

Trong lịch sử văn học, ông già Noel râu tóc bạc phơ đã từng xuất hiện với bộ đồ màu xanh lá. Bởi người phương Tây tin rằng, màu xanh là màu của sự sống. Tuy nhiên vào năm 1930, một chiến dịch quảng cáo vào mùa Giáng sinh của Coca Cola đã được thực hiện. Và hãng đã chọn ông già tuyết khoác lên mình bộ đồ màu đỏ làm hình tượng trung tâm.

Đàn tuần lộc của ông già Noel đều là giống cái

Bất ngờ thay, chiến dịch này đã đem lại thành công vang dội cho hãng. Cũng từ đó mà hình tượng ông già tuyết với bộ đồ màu đỏ lan truyền khắp mọi nơi trên thế giới.

5. Cỗ xe của ông già tuyết

Cỗ xe trượt tuyết biết bay của ông già tuyết lần đầu tiên xuất hiện trong tác phẩm The Legend of Sleepy Hollow của Washington Irving. Tác giả đã kể lại trong The Sketch Book of Geoffrey Crayon, rằng ông đã mơ nhìn thấy thánh Nicholas bay ngang trên bầu trời trong một toa xe. Câu chuyện này dần lan xa và phổ biến ở nhiều nước.

6. Sừng tuần lộc ghi lại tất cả điều ước của trẻ em

Theo truyền thuyết, những nhánh sừng của tuần lộc có khả năng diệu kỳ. Chúng có thể thu nhận và ghi nhớ tất cả mọi điều ước của trẻ em trên khắp nơi thế giới. Đó là lý do vì sao những chú tuần lộc luôn đồng hành cùng ông già tuyết trong những buổi phát quà.

7. Đàn tuần lộc của ông già Noel đều là giống cái

Theo những hình ảnh về đàn tuần lộc của ông già tuyết, con nào cũng có nhiều nhánh sừng trên đầu. Theo nghiên cứu, tuần lộc đực thường sẽ rụng sừng vào mùa đông, con cái thì ngược lại. Vì vậy, chúng ta có thể suy đoán rằng những con tuần lộc kéo xe đều là giống cái.

8. Ông già tuyết phát quà bằng đường ống khói

Ở một số quốc gia, lò sưởi được xem như là nguồn gốc của phước lành. Họ tin rằng lò sưởi đem đến tài lộc và sự may mắn. Do đó trong nhiều câu chuyện, các vị thần vẫn thường thông qua đường ống khói đem quà đến cho mọi nhà. Và ông già tuyết cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

9. Tại sao ông già Noel lại chọn tuần lộc để kéo xe?

Tuần lộc chủ yếu sống ở Scandinavia và Siberia và được con người thuần dưỡng để kéo xe trượt tuyết. Chúng có đôi chân nhỏ và ngắn hơn tuần lộc hoang dã. Ngoài ra, tuần lộc cái có khả năng chịu được thời tiết khắc nghiệt, với nhiệt độ có thể dưới - 43 độ C.

10. Trẻ em cũng tặng quà cho ông già Noel

Ở Úc, trẻ em chuẩn bị một lon bia lạnh ngon tuyệt nơi bàn bếp làm quà cho ông già tuyết.

Ở Chile, thứ mà trẻ em dọn sẵn cho ông già tuyết là bánh Phục sinh. Đây là một loại bánh xốp đậm hương vị trái cây. Trên đó có rắc đường, tẩm gừng và mật ong.

Bên cạnh đó, chúng cũng không quên để lại cho những chú tuần lộc chăm chỉ vài củ cà rốt. Lũ trẻ hy vọng những chú tuần lộc sẽ luôn khỏe mạnh, cùng ông già tuyết phát quà vào mỗi đêm Giáng sinh.