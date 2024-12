One Shinhan Career Fair 2024 - Cơ hội nghề nghiệp giá trị từ hệ sinh thái tài chính Shinhan tại Việt Nam

Ngày 06/12/2024 tại trụ sở chính của Ngân hàng Shinhan, số 15 Trần Bạch Đằng, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra sự kiện One Shinhan Career Fair 2024 do Ngân hàng Shinhan Việt Nam đại diện tổ chức. Sự kiện thu hút hơn 300 bạn trẻ là sinh viên năm 3, năm 4 và sinh viên mới tốt nghiệp đến từ các trường đại học, cao đẳng thuộc lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại TPHCM… đăng ký tham gia.

Sự kiện còn có sự góp mặt của các lãnh đạo đến từ các công ty thuộc hệ sinh thái tài chính Shinhan tại Việt Nam

One Shinhan Career Fair 2024 là sự kiện tuyển dụng lớn và quan trọng trong năm - kết nối trực tiếp giữa các công ty trong hệ sinh thái Tài chính Shinhan tại Việt Nam, bao gồm: Ngân hàng Shinhan (Shinhan Bank), Công ty Tài chính Shinhan (Shinhan Finance), Công ty Bảo hiểm Shinhan Life (Shinhan Life), Công ty Chứng khoán Shinhan (Shinhan Securities) và các bạn sinh viên. Tại sự kiện, các bạn trẻ có cơ hội gặp gỡ trực tiếp nhà tuyển dụng, trao đổi thông tin liên quan đến quy trình tuyển dụng tại các công ty thuộc hệ sinh thái Tài chính Shinhan tại Việt Nam, cũng như tham gia phỏng vấn với nhà tuyển dụng ngay tại sự kiện. Thông qua đó, đội ngũ tuyển dụng nhân sự của các công ty cũng có dịp để giới thiệu đến các bạn trẻ về môi trường làm việc tại doanh nghiệp mình, các vị trí việc làm đa dạng cũng như lộ trình thăng tiến tại doanh nghiệp, đánh giá và lựa chọn các ứng viên tiềm năng, đồng thời, tìm hiểu mong muốn của các bạn trẻ về môi trường làm việc, vị trí công việc, định hướng nghề nghiệp...

Trong những năm gần đây, Việt Nam là luôn là điểm đến tiềm năng của các tập đoàn tài chính lớn và uy tín của Hàn Quốc bởi những lợi thế cạnh tranh về nguồn nhân lực trẻ, năng động, am hiểu công nghệ cũng như những chính sách mở thân thiện của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc. Hàn Quốc cũng là quốc gia phát triển mạnh về khoa học, công nghệ và có nhiều kinh nghiệm trong việc ứng dụng công nghệ số vào lĩnh vực tài chính – ngân hàng, mang đến nền tảng tài chính mới sáng tạo và thân thiện.

Môi trường làm việc tại các doanh nghiệp Hàn Quốc hiện nay nhìn chung đều rất năng động, cởi mở và thân thiện phù hợp với các bạn trẻ, đi cùng với nhiều cơ hội thăng tiến rộng mở. Do đó, các vị trí việc làm tại những tập đoàn tài lớn, công ty, ngân hàng, công ty tài chính Hàn Quốc cũng đang thu hút được nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ. Nhằm giúp sinh viên có thêm thông tin về thị trường lao động tiềm năng này, tại buổi tọa đàm với chủ đề "Endless Possibilities with Shinhan", các bạn trẻ còn được tham gia đặt câu hỏi và được giải đáp thắc mắc trực tiếp bởi các chuyên gia trong lĩnh vực nhân sự, qua đó trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết để nắm bắt cơ hội nghề nghiệp giá trị tại hệ sinh thái tài chính Shinhan tại Việt Nam trong tương lai.

Không chỉ mang đến các bạn trẻ nhiều cơ hội nghề nghiệp phong phú trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, sự kiện One Shinhan Career Fair 2024 còn cung cấp đến các bạn sinh viên những thông tin bổ ích về cách ứng dụng công nghệ hiện đại, bao gồm công nghệ trí tuệ nhân tạo trong việc lên thiết kế hồ sơ năng lực, tìm kiếm các cơ hội nghề nghiệp giá trị, cũng như ứng dụng công nghệ hiệu quả trong công việc thông qua tọa đàm với chủ đề "AI and You – Embracing technology in your career".

Bạn Trần Nguyễn Anh Tuấn – sinh viên năm hai của một trường đại học tại TP.HCM chia sẻ cảm xúc khi tham dự sự kiện "One Shinhan Career Fair 2024": "Dù là sinh viên năm hai nhưng em rất quan tâm đến sự kiện này vì em muốn khi ra trường sẽ tìm được công việc phù hợp với ngành học của mình. Việc tham gia sự kiện lần này và tìm hiểu nhu cầu của các công ty trong hệ sinh thái Tài chính Shinhan tại Việt Nam là cơ hội tốt để em và các bạn sinh viên biết được những thông tin cần thiết của nhà tuyển dụng, từ đó có định hướng học tập và hoàn thiện các kỹ năng của mình".

Đây là sự kiện tuyển dụng quy tụ đầy đủ các nhà tuyển dụng của các công ty thành viên trực thuộc hệ sinh thái tài chính Shinhan tại Việt Nam Với sự tham gia và hưởng ứng nhiệt tình của các ban tuyển sinh, sinh viêntrong sự kiện "One Shinhan Career Fair 2024" ngày 06/12 vừa qua, trong thời gian tới, Ngân hàng Shinhan sẽ tiếp tục phối hợp cùng các công ty thành viên trong hệ sinh thái Tài chính Shinhan tại Việt Nam triển khai nhiều sự kiện tuyển dụng với quy mô lớn, nhằm mục đích tìm kiếm các ứng viên tiềm năng trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, cũng như tạo điều kiện để các tài năng trẻ có thêm các lựa chọn vị trí công việc phù hợp sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, xã hội.