Olympic Việt Nam thất bại: Vì sao HLV Hoàng Anh Tuấn chọn cầu thủ U20 dự ASIAD?

Olympic Việt Nam không vượt qua vòng bảng bóng đá nam ASIAD 19. Lực lượng non trẻ là yếu tố đầu tiên được nhắc tới khi nói về sự thua kém của các cầu thủ Việt Nam so với đối thủ ở giải lần này. Độ tuổi trung bình của Olympic Việt Nam chỉ là 20,3. Bộ ba trung vệ Nguyễn Đức Anh, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Mạnh Hưng đều mới 18 tuổi.

Tuy nhiên, điều đó không được nhắc tới như một lí do để bào chữa. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và cả ông Philippe Troussier chọn phương án như vậy và chấp nhận kết quả, dù biết trước rằng thành tích có thể không tốt và tạo ra làn sóng chỉ trích.

Nguyễn Thanh Nhàn và nhiều đồng đội chỉ mới 20 tuổi khi tham dự ASIAD 19. (Ảnh: Hoàng Anh)

Thực tế, kế hoạch cử lực lượng U20 làm nòng cốt tham dự môn bóng đá nam ASIAD 19 được LĐBĐ Việt Nam xác định từ đầu năm và thông qua trong Hội nghị ban chấp hành vào tháng Tư. Quyết định này được đưa ra với tác động của các yếu tố chủ quan lẫn khách quan.

Trước hết, việc sử dụng đội hình trẻ hơn độ tuổi tối đa cho phép là sự thay đổi lớn về phương hướng phát triển đội tuyển trẻ của VFF. Đội hình ASIAD 18 của Olympic Việt Nam chỉ có một cầu thủ duy nhất dưới 20 tuổi là Đoàn Văn Hậu. Toàn bộ lực lượng mà HLV Park Hang Seo đưa đến Indonesia đều là các cầu thủ ở tiêu chuẩn triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Cũng ở giải đấu đó, chúng ta thấy đội tuyển Olympic Nhật Bản tham dự giải với đội hình U21, trong đó nhiều cầu thủ vẫn thuộc hệ thống bóng đá học đường. Đó là định hướng của Hiệp hội bóng đá Nhật Bản (JFA). Có 6 cầu thủ trong đội hình giành huy chương bạc ASIAD 18 của Nhật Bản tham dự Olympic Tokyo 2020, trong đó có ngôi sao đang lên của giải Ngoại Hạng Anh là Kaoru Mitoma.

Tương tự như vậy, bóng đá Việt Nam đang ở giai đoạn chuẩn bị một lứa cầu thủ mới. Những cầu thủ như Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Đức Anh chỉ vừa tham dự giải đấu cấp châu lục lần đầu tiên vào tháng 3 năm nay, trong màu áo U20 Việt Nam ở vòng chung kết U20 châu Á. Cần nhắc lại là dù không vượt qua vòng bảng nhưng màn trình diễn của họ, cũng do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt, để lại nhiều ấn tượng tốt với 2 chiến thắng (chỉ bị loại do kém chỉ số phụ so với 2 đội đầu bảng rất mạnh). Tất nhiên, cấp độ U23 là mức tiêu chuẩn hoàn toàn khác và thất bại ở ASIAD 19 cho thấy điều đó.

Lý do thứ hai khiến VFF quyết định chọn lứa U20 làm nòng cốt dự ASIAD 19 mang tính khách quan. Các cầu thủ U23 bắt đầu có chỗ đứng nhất định ở câu lạc bộ, có thể chưa phải "kép chính" nhưng cũng nằm trong kế hoạch của các HLV như trường hợp của Nguyễn Văn Việt, Hồ Văn Cường (SLNA), Lê Văn Đô (CLB CAHN), Lương Duy Cương, Trần Quang Thịnh (Đà Nẵng), Nguyễn Ngọc Thắng (Hà Tĩnh).

HLV Hoàng Anh Tuấn hứng chịu nhiều chỉ trích, nhưng đó là điều nằm trong dự liệu.

Thời điểm ASIAD 19 diễn ra cũng vừa lúc cận kề mùa giải mới và các CLB cũng muốn giữ cầu thủ. Theo tìm hiểu của VTC News, kể cả khi quyết định chọn lực lượng U20, HLV Hoàng Anh Tuấn và VFF cũng phải thuyết phục các CLB đồng ý mới có được những nhân tố tốt nhất, nhưng chưa phải tất cả.

Nhắc lại những điều này để thấy rằng việc cử đội hình U20 tham dự ASIAD 19, chấp nhận thất bại có thể phải đón nhận (và thực tế diễn ra như vậy) không phải là quyết định mang tính vô trách nhiệm, qua loa và coi nhẹ một giải đấu của LĐBĐ Việt Nam. Điều này nằm trong tính toán đường dài và có sự tính toán kĩ lưỡng về chuyên môn.

Đây có thể được coi là một "ván cược" mà những nhà làm chuyên môn của các đội tuyển quốc gia thực hiện. Đương nhiên họ hiểu rằng thất bại sẽ kéo theo làn sóng chỉ trích. HLV Hoàng Anh Tuấn, các cầu thủ và VFF không thể tránh được điều đó. Họ sẽ cần sự kiên trì và bản lĩnh để vượt qua trong thời gian tới và tiếp tục thực hiện kế hoạch đã chọn. Sự phát triển của các cầu thủ và thành tích của đội tuyển quốc gia, U23 Việt Nam trong những năm tới sẽ giải đáp cho câu hỏi "ván cược" này thắng hay thua.