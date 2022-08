Ô tô bốc cháy như đuốc ở thành phố Lào Cai

Theo báo cáo ban đầu về vụ việc, vào lúc 3 giờ 5 phút ngày 8/8/2022 trước cửa số nhà 055 - 057 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (tổ 36, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai) xảy ra vụ cháy 2 xe ô tô con đỗ trước cửa nhà.

Video lực lượng cứu hỏa chữa cháy. Nguồn: Phạm Hường.

Cả 2 chiếc ô tô bị cháy đều của người dân đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn. Đội Cảnh Sát PCCC & CNCH Công an thành phố Lào Cai phối hợp với Phòng PC 07 Công an tỉnh, Công an phường Cốc Lếu đã có mặt ở hiện trường chữa cháy.



Hiện trường nơi xảy ra cháy vẫn còn 2 xe. Ảnh: Hân Nguyễn

Không có thiệt hại về người trong vụ cháy này. Nguyên nhân đang được nhà chức trách xác minh làm rõ.

Tại hiện trường vào sáng 8/8, phóng viên ghi nhận cả 2 xe đều bị hư hỏng nặng nề, đặc biệt phần cabin cũng như khoang máy.